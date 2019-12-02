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Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor

Japonya'da boş kalan odalarından gelir sağlamayı hedefleyen bir otel, ilgi çekmek için odaları geceliği 1 dolara kiralıyor. Otel yönetimi, 1 dolarlık odalarda Youtube üzerinden canlı yayın yapma şartı koşuyor. Bu sayede reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

02.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:54

'nın Fukuoka şehrinde yer alan bir otel, ucuza tatil yapmak isteyenler için ilginç bir fırsat sunuyor. Resmi adı Asahi Ryokan olan ancak One Dollar Hotel olarak bilinen bu otelde geceliği 1 dolara kalınabiliyor ancak bazılarını rahatsız edecek bir şartla. Söz konusu odalarda üzerinden canlı yayın yapılıyor.

Asahi Ryokan'da 1 dolara konaklayan misafirlerin odalarında geçirdikleri tüm zamanı Youtube üzerinden yayımlamaları gerekiyor. Gezi rehberi Lonely Planet'in aktardığına göre otelin sahibi Tetsuya Inoue, az talep olan odalardan para kazanmak için böyle bir çözüm bulmuş. Söz konusu odalarda kimse olmayınca canlı Youtube yayını Inoue'nin ofisinden devam ediyor.

TUVALET VE BANYODA KAMERA YOK

Inoue bu sayede normalde boş kalan odalardan reklam geliri elde etmeyi hedefliyor. Tahmin edileceği gibi tuvalet ve banyolarda kamera yer almıyor. Ayrıca misafirler üstlerini yine kameranın görmediği bir yerde değiştirebiliyor.

Otel yönetimi bunun yanında misafirlerini pasaport bilgilerini kameraya göstermeme konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor. Ayrıca gece yatarken ışıklar kapatılabiliyor.

Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor

Japonya, Youtube, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Güncel


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