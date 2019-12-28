Haberler » 3. Sayfa » Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler

Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, önce takla attı sonra cayır cayır yandı. Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

28.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:50

'ta kontrolden çıkan lüks otomobil önce takla attı sonra cayır cayır yandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, TAKLALAR ATARAK DURABİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Cemal K, yönetimindeki B CU 4601 Almanya plakalı lüks otomobiliyle il merkezine seyir halindeyken yağmur nedeniyle hastane kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak ancak durabilen lüks otomobil alev aldı.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ VE OĞLU KAZAYI BURNU KANAMADAN ATLATTI

Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü Cemal K, yanında bulunan oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Maddi değeri 2 Milyon TL olduğu öğrenilen otomobil hurdaya döndü.

Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:09   Hatlara kaçak girip 130 bin TL'lik telefon görüşmesi yapmışlar - Haberler
22:07   Ayvalık'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
22:05   Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü - Haberler
22:04   Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı - Haberler
22:00   Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
28.12.2019 22:15:45