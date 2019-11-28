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Bu paralar, 196 bin liralık hesap cüzdanı ve dahası da var !

Van'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı.

28.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:45Bu paralar, 196 bin liralık hesap cüzdanı ve dahası da var !
'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı.Dilencinin üzerinden nakit paranın yanı sıra 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı.
İpekyolu Belediyesi mobil dilenci ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi üzerindeki iki kadın dilenciye müdahale edildi. Dilencilerden G.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 bin 35 TL, 200 dolar, kendine ait hesabında 196 bin TL olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 TL'lik altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, ev devir evrakı ile birtakım ziynet eşyası çıktı.
Dilenci G.B., bu işi ekmek parası için yaptığını, üzerindekilerin kızının parası olduğunu ve kendisine ait engelli maaşının olduğunu iddia etti.
Dilenci şahıslara Kabahatler Kanuna göre cezai yaptırımlar uygulanırken, el konulan para ise tutanakla kayıt altına alındı.
(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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