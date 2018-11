Bu park Yıldırım'a değer katacak...Yapımı devam eden park havadan böyle görüntülendi

11 Kasım 2018 Pazar 11:54



Bu park Yıldırım 'a değer katacak...Yapımı devam eden park havadan böyle görüntülendiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan 225 bin metrekarelik Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, Hüdavendigar Kent Parkı'nı aratmayacak. Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yeniden 'yeşille' anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Daha önce ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı'nı Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de benzer bir projeyi Yıldırım'da hayata geçiriyor. Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, büyük ölçüde şekillenirken, projenin Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların 225 bin metrekare alanda devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Önümüzdeki yıl Eylül ayında tamamlanacak çalışmalar neticelendiğinde Bursa, Kültürpark gibi, Botanik park gibi, Hüdavendigar parkı gibi vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahatça vakit geçirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacak. Yaklaşık 32 milyon TL'ye mal olacak projede, vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte güzel ve kaliteli vakit geçirebilmeleri için her türlü detay düşünüldü. Park tamamen yayalaştırılmış olacak ve içeriye araç alınmayacak. Parkın 4 giriş kapısına da otoparklar oluşturuldu. Nizami ölçülerdeki 2 futbol sahasının 1900 kişilik seyirci tribünü de tamamlandı. Burada bölgesel amatör lig maçlarının yanında 3. Lig maçları bile oynanabilecek. Şu anda toprak çekim çalışmaları, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına hız verildi. Park bölümünün bir an önce açılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İnşallah parkımızı önümüzdeki Eylül ayında hizmete açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.