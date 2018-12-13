CHP
İl Başkanı Selim
Karakaş, belediye başkan adayının tespitinde geç kalındığı eleştirilerine karşılık, "Bu parti nasıl yönetimsiz kalmadıysa adaysız da kalmaz" dedi.
Karakaş, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, eski İl Başkanı İlknur Erkan'ın istifasının ardından oluşan yeni yönetimin halka güven vereceğine inandığını ifade etti.
Yakın zamanda merkez ilçe listesini de oluşturarak kamuoyuna bu güveni vereceklerini dile getiren Karakaş, Bartın
'da belediye başkanlığı seçimini kazanmaya en yakın parti olduklarını söyledi.
Karakaş, bu noktada "aday açıklamada geç kaldınız" gibi söylemlerin bir öneminin olmadığını savunarak, şunları söyledi:
"Biz vakit kaybetmeden seçmenimize gerekli mesajları vereceğiz. Belediye başkan adayımızı da belirleyerek kamuoyuna açıklayacağız. Bizim seçmenimiz ülkenin içinde bulunduğu bu durumda bir başka partiye oy vermez. Belediye başkanı adayımızın kim olduğu önemli değil. Bu parti nasıl yönetimsiz kalmadıysa adaysız da kalmaz."
13 Aralık 2018 Perşembe 14:09