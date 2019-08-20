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Bu pazar dua okunmadan açılmıyor

Biga Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda her hafta açılan çarşamba pazarında, hoparlörlerden dua okunmadan satışlara başlanmıyor.

20.08.2019 10:24 Bu pazar dua okunmadan açılmıyor
Biga Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda her hafta açılan çarşamba pazarında, hoparlörlerden dua okunmadan satışlara başlanmıyor.

Görevli imam tarafından okunan ve pazardaki esnaf ve vatandaşların el açarak eşlik ettiği dualar, pazarın bir geleneği haline dönüştü. Dualarla işlerine başladıklarında bereketin de arttığını belirten esnaflar, hem kendilerinin hem müşterilerin bu uygulamadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, pazarda ilk açılış gününden bu yana duaların eksik olmadığını dile getirerek, "İlçemizde çarşamba günü kurulan pazarımız, 22 bin metrekare olarak Biga halkımıza hizmet etmektedir. Pazarımızı her çarşamba sabahı saat 08.30'da, belediye personelimiz olan hocamızla, dualarla ve esnafımıza hayırlı işler dileyerek açıyoruz. Bu pazar yerimiz, 22 bin metrekare ve kapalı alan olarak Marmara Bölgesinde bu teknolojiye sahip tek pazar yeri. Pazar yerimiz kurulduğundan beri de açılışı her çarşamba sabahı dualarla oluyor" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Erdoğan, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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