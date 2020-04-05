Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bu pazarlarda koronavirüs önlemlerini hiçe sayan sayana

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor.

05.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:12
Bu pazarlarda koronavirüs önlemlerini hiçe sayan sayana
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması,  tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarlara bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor.

KAMERAYI GÖRÜNCE KİRLİ MASKEYİ YÜZÜNE TAKTI

Maskesiz, eldivensiz bir pazarcı Suat Sakak,  bunları neden kullanmadığının sorulması üzerine, "Eldiven hemen geliyor, maske hemen geliyor" dedi. Sakak eskimiş kirli maskesini takarak, "Maskeyi dün akşam aldım, sebze meyve sattığımız için illaki kirleniyor" diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Emre Sakak da  "Zabıta maske takmayana 3 bin lira ceza kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman. Takmazsa ceza yazmakta haklısın. Maske soruyoruz, 50 lira. Bir maske 50 lira olur mu? 50 liraya kadar fiyat çıkarmışlar" dedi.

Pazarcı Furkan Abdurramazan ise 'Maskeniz nerede?" nerede sorusuna, "Rahatsız olduğum için takmıyorum. Müşteriler de sormuyor, kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda, diğer tezgahlardan ayrı duran pazarcının eldiveni ve maskesi ile bütün ürünlerini tek tek paketlemesi dikkati çekti. Yine aynı pazarda sokağa çıkma yasağına rağmen mantar satan küçük yaştaki çocuğa aldırış eden olmadı.

MASKESİZ PAZARCIDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Pazar alışverişine çıkanlar da maskesiz satıcılardan alışveriş yapmaya devam ediyor. Müşteriler, sadece "Herkes kullansa daha iyi olur" demekle yetiniyor. Maskesiz pazarcıdan alışveriş yapan Soner Erkul, "Eminim onlar da dikkate almaya çalışıyorlardır ama iş koşullarının zorluğundan muhtemelen, hepimizin dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Aynur Hasanov, "Biz pazar çıktığımız zaman eldiven de, maskede takıyoruz. Herkes kullansa iyi olur, biz kullanıyoruz" dedi. Yüksek Akarsu ise "Bence herkes uysa daha iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum ama herkes uysa daha iyi. Çocuklarım var, kendimi ve onları korumak için kullanıyorum" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Cennet Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Karadeniz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bu pazarlarda koronavirüs önlemlerini hiçe sayan sayana - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi vatandaşlarla tartıştı - Haber 14:55: Yeşilboğaz: "Avukatı yüceltmek, ülkeyi yüceltmektir" - Haber 14:54: Afyonkarahisar'da, ihtiyaç sahipleri için 'askıda ekmek' - Haber 14:54: AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan, Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret - Haber 14:54: Ordu'da sebze ve meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:16: Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet - Ekonomi 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber