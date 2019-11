Bu pidenin porsiyonu bir metre Giresun 'un Espiye ilçesine has olarak yapılan pide uzunluğu, inceliği ve lezzetiyle dikkat çekiyorGİRESUN - Karadeniz 'in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri. Giresun'un Espiye ilçesinde tarihi 100 yıla dayanan 'Espiye pidesi' ise yörede tescillenmiş ilk pide olarak dikkat çekiyor. Ustalarının havanın durumuna göre yoğurduğu hamur ile yapılan pide uzun, ince ve yumuşak olmasıyla dikkat çekiyor. Espiye pidesinin bir porsiyonu yaklaşık bir metreye denk geliyor. İsteğe bağlı olarak ise pidenin uzunluğu iki metreye kadar çıkartılıyor.Park Pide İşletme Müdürü Emin Şahin, Espiye pidesinin özelliklerini anlattı. Şahin, pidenin müşteriler tarafından en beğenilen yanının midede sindiriminin kolay olması olduğunu belirterek, "Yendiği zaman mideyi rahatsız etmiyor. Bunun başlıca sebebi ise kullandığımız ürünlerin kalitesi. Genelde köy ürünleri kullanıyoruz. Pideye lezzet veren yüzde 50 ürünlerin kalitesi yüzde 50 ise ustanın kalitesidir" dedi.Pide hamurunun merdane yardımıyla değil tamamen el yordamıyla açıldığını ifade den Şahin, "Merdaneyle açılan hamur özelliğini kaybeder, buda pidenin piştikten sonra daha çabuk kurumasına neden olur. Biz ondan dolayı el ile açıyoruz ve hamur hiçbir şekilde özelliğini kaybetmiyor. Günümüzde birçok işletme elektrikli, doğalgazlı sisteme geçmiştir. Biz odun ateşinde pişiriyoruz. Buda pidenin lezzetinin daha iyi olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.