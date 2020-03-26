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BU RAMAZAN KUDÜSLÜLER İÇİN DAHA DA ZOR GEÇECEK

Ramazan ayına yaklaşık bir aylık zaman kaldı. İslam coğrafyası bu yıl Ramazan ayına koronavirüs tehdidinin etkisiyle giriyor.

26.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:03
ilandırBU RAMAZAN KUDÜSLÜLER İÇİN DAHA DA ZOR GEÇECEK

Çin'den dünyaya yayılan virüs, ülkemizde olduğu gibi işgal altındaki Kudüs 'te de hayatı zorlaştırıyor. 103 yıldır süren işgale direnen Kudüs halkı, ekonomik ve sosyal ablukanın yanında etkisini iyice hissettiren koronavirüsle de mücadele ediyor.

Yardım dernekleri de salgın nedeniyle Ramazan ayı çalışmalarını bu yıl öne almak zorunda kaldı.

13 yıldır Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasını ihya ederken bir yandan da Kudüslü Müslümanlara insani yardım ulaştıran Mirasımız Derneği de (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) bu kapsamda Ramazan yardımlarına başladı.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleyi sürdüren Kudüslülere ilk aşamada hijyen setleri dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve Ramazan ayına bir hafta kala yapmayı planladıkları kumanya dağıtımlarını da bir ay öne çektiklerini söyledi.

Muhammet Demirci açıklamasında "Kudüs halkı Trump'ın planı sonrası psikolojik şiddetin dozunu iyice artırdığı şehirde neredeyse nefes almakta zorlanıyorlardı. Koronavirüsle birlikte duran ekonomi zaten yüzde 86'sı yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüs halkını iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Bizlerin, başımız dara düşse sığınacak bir devletimiz, hastalandığımızda kendimizi teslim edeceğimiz teçhizatlı sağlık kuruluşlarımız var. Oradaki kardeşlerimizin ise bizlerden başka kimsesi yok. Bu Ramazan Kudüs için çok daha zor geçecek. Şu an bizler de evlerimizdeyiz. Bizler 'az da olsa sadaka vermenin çok belayı def ettiğine' inanan topluluğuz. Şimdi empati yapma zamanı. Kudüslü kardeşlerimizin elinden tutup, bu zor günlerde yanında olduğumuzu gösterme zamanı."Diyerek tüm hayırseverlere "Kudüs'e dokun berekete ortak ol" çağrısı yaptı.

Mirasımız Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi Kudüslülerin evlerine Ramazan kumanyası dağıtıyor, Mescid-i Aksa'da, hastaneler ve yetimhanelerde iftarlık ikram ediyor, Kudüs'ün yetim çocuklarını bayramlıklarla ve bayram harçlığıyla sevindiriyor.

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kudüs, Advertorial

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