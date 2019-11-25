Bu ressamın tuvali, kentin boş duvarları

Ressam Gürpınar, 4 kilometrelik boş duvarı 80 günde sanat eserine döndürdü

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 31 yaşındaki ressam Muhammet Emin Gürpınar, boş duvarların üzerine çizdiği birbirinden güzel resimler ile kenti bir tabloya dönüştürmek için çalışıyor.

Kayseri'de 10 yıldır ressamlık yapan 31 yaşındaki Muhammet Emin Gürpınar'ın çalışmalarını görenler heyecanlanıyor. Gönüllü olarak okul duvarlarına ve boş duvarlara 3 boyutlu ve birbirinden güzel resimler çizen Gürpınar, kentin sokaklarını bir tabloya döndürüyor. 4 kilometrelik alanı da 80 günde büyük bir özenle çizen Gürpınar, çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Portre ressamı Muhammet Emin Gürpınar, "Yaşadığımız şehrin boş duvarlarını birer tuval olarak düşünüp tabloya dönüştürmek istedim. Bunun için bana gerekli imkanları sağlayan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederim. Çalışmalarımızın devamının geleceğini düşünüyorum. Daha öncede çalıştığım kamu kurumlarında 15 Temmuz temalı çalışmalar yaptım. Buradaki amacımız küçük yüreklerde 15 Temmuz'un hatıralarını yaşatmak istedim. Bunun için de çok beğeni aldım. Gösterilen ilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sokakları boyamak zor. Burada da 4 bin metre mesafede bir yeri boyadık. Özveriyle çalıştık, yardımcı olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız işi sevdiğimiz için, insanlardan aldığımız tepkiler olumlu olduğu için yorulduğumuza değiyor. Boş duvarlarımızı değerlendirmek ve insanlara daha güzel bir sunum haline getirmek bizi çok memnun ediyor. Bu işleri de gönüllü yapıyorum. Bu konudaki gerekli izinlerde alındı" ifadelerini kullandı.