Bu restoranın lezzetlerini tatmak için il dışından müşteriler geliyor

Gerek geleneksel doku ve gerekse lezzetli yemekleriyle Eskişehir 'de artık bir marka haline gelen Ciğerci Aziz Usta, birbirinden güzel çeşitli tadına doyum olmayan yemekleriyle günde binlerce vatandaşı ayarlarken çevre illerinde de vatandaş akın ediyor.Şanlıurfalı işletme sahibi Aziz Karagöz tarafından Eskişehir'de açılan ve tarihi dokusu, dekorasyonu ile bir müze niteliği taşıyan Ciğerci Aziz Usta'da her gün canlı müzik, her 15 günde bir defa düzenlenen Urfa sıra gecesi, birbirinden lezzetli yemekleriyle Eskişehirlileri Urfa kültürünü yaşatıyor. Buranın lezzetini tatmak için sadece Eskişehirliler değil, çevre illerden de vatandaşlar akın ediyor. Kültürlerarası etkileşiminde önderlik yapan Ciğerci Aziz Usta'nın sahibi Aziz Karagöz, Eskişehir'de bulunan 800 kişilik mekanında günde yaklaşın bin 500 müşteriyi ayarladığı belirtirken çevre illerden de vatandaşlar buraya geldiği ifade etti.Ciğerci Aziz Usta'da lezzetleri bambaşkaAziz Usta, restoranında yemeklere kullanılan malzemelerin birçoğu Urfa'da getirdiği ve doğal ürünleriyle vatandaşlara hizmet ettiğini dile getirdi. Aziz Usta konu ile ilgili, "Eskişehir'de işletmemizi açtık ve 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. 6 yıldır kendi mekanımın işletmesini yapıyorum. Eskişehir farklı kültürlere sahip olan bir şehirdir ve bu yüzden de Eskişehirliler bize hiç yabancılık çektirmedi. Ben de buradan bizi bir yerlere getirdikleri için onlara teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha önce de dediğimiz gibi kendi şubelerimizi tüm Türkiye'de açmayı planlıyoruz. Buranın asıl tercih edilme sebebini de söyleyeyim. Biz gıda standartlarına uygun tüm hijyen belgelerimizle birlikte hem hijyenik olarak hem de personelimizin hijyene ayrıca önem göstermesiyle hizmet veriyoruz. Etlerimiz günlük geliyor, zaten baharatlarımız da Urfa'dan geldiği için lezzetleri bambaşka oluyor. Tabii ki bir ustanın emeği de var bunda herkesin kendisine göre lezzeti ve farklı sunumları var. Bizim de Ciğerci Aziz Usta olarak kendi baharatlarımızdan ve soslarımızdan hazırladığımız yemeklerimizi Eskişehir'e ve tüm Türkiye'ye Allah kısmet ederse tanıtacağız" şeklide konuştu."Eskişehir dışından da müşterilerimizin talebi aşırı yoğun"Aziz Usta, Eskişehir'de açılan mekanına çevre illerle birlikte günde yaklaşık bin, bin 500 arasında müşteri geldiğini belirterek, "Mekanımızda ciğer çeşitleri, tavuk çeşitleri, kuzu çeşitleri var özellikle de Harran tavuk var. Harran tavuk kendimize özgü bir tavuk. Hayatında tavuk yemeyen bir kişi burada iddia ediyorum yiyecektir. Patlıcanlı kebap, karışık kebap, lahmacun, içli köfte, künefe ve daha birçok şey kendi imalatlarımız arasındadır. Çok şükür Eskişehir'de çok güzel bir sunumla artı diğer çevre illerden de artık duyulmaya başladık ve Bursa, Kütahya, Afyon gibi illerden de buraya aşırı şekilde bir talep var. Allah kısmet ederse inşallah ilerleyen zamanlarda tüm şubelerimizi açmayı planlıyoruz" diye konuştu.Aziz Usta, mekanın özelliğini anlatarak konuşmasını şöyle devam etti;"Her gün canlı müziğimiz var burada 15 günde bir de sıra gecemiz var. Her 15 günde bir Urfa'dan kendi getirdiğimiz bir ekiple birlikte Urfa kültürünü Eskişehir'de ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda büyük projelerimiz var. Zaten gördüğünüz gibi içerisinin görselleri Urfa'nın kültürünü aslında Türk mutfağının ve kendi değerlerimizin olduğu objeleri tanıtan bir mekanımız var ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizden de çok fazla ilgi var burada." - ESKİŞEHİR