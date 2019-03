Bu Seçim "FARKLI" Seçim

Tan Aytıs, Fatih Boyraz ve Mehmet Kartal'ın aday olduğu ve cafeye gelen tüm konukların oy kullandığı muhtarlık yarışını açık ara farkla Fatih Boyraz kazandı.

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın eksi 1'inci katında bulunan, İZEV ile Sarıyer Belediyesi işbirliğinde açılan, down sendromlu bireylerin işlettiği Down Town Event Cafe'de seçim rüzgarları esti. Yaşamın her alanında var olduklarını, engelli değil sadece farklı olduklarını belirten bu bireyler eşit olduklarını bir kez daha kanıtlamak istediler. "Down Town Mahallesi Muhtarlık Seçimleri"'nde cafe çalışanları, Tan Aytıs, Fatih Boyraz ve Mehmet Boyraz aday oldu. Cafeye gelen misafirlerin oy kullandığı seçimi açık ara farkla kazanan ve Down Town Mahallesi'nin ilk muhtarı seçilen Fatih Boyraz oldu. Seçimlerden sonra kaybeden adaylar kazananı kucaklayarak tebrik ederken büyüklere örnek olması gereken davranışlar sergiledi.

