Bu Seçim Ülkeyi Bölmek İsteyenlere Dersini Verme Seçimidir"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Bu seçim aynı zamanda ittifakların kurulduğu ve bu ülkeyi bölmek isteyen, eski günlerine döndürmek isteyen, bu millete 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan' ve 'güdülmesi gereken sürü' diye bakan insanlara dersini verme seçimidir." dedi.Turhan, AK Parti tarafından Adıyaman'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, burada çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de hizmet siyasetinin mimarlığını, 17 yıldır milletin desteğiyle sürdürdüğünü kaydeden Turhan, "Arkasında sizler olduğu müddetçe inşallah bu kervan devam edecek. Adıyaman, sizden aldığı yetkiyi 17 yıldır size hizmet için kullandı mı? Yollarınızı, hastanelerinizi yaptı mı? Ondan Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.Alanı dolduran vatandaşlardan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikleri gibi destek isteyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:"Bu seçim sadece yerel yönetim seçimi değil. Yereldeki yöneticileri seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim aynı zamanda ittifakların kurulduğu ve bu ülkeyi bölmek isteyen, eski günlerine döndürmek isteyen, bu millete 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan' ve 'güdülmesi gereken sürü' diye bakan insanlara dersini verme seçimidir. Bu seçimde hedef, tüm dünyanın zalimleri, güçleri... Dünyanın değişik yerlerinde, özellikle de İslam coğrafyasında insanımıza zulmeden o zalimlere karşı bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın başını dik tutacak mısınız? Bu seçim başka bir seçim. Unutmayın, geleceğimiz, istikrarımız, istikbalimiz için Recep Tayyip Erdoğan diyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun.""Bu onurlu davanın yanında tuzaklara karşı dik durdunuz"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da AK Parti olarak 17 yılda ulaştırmadan, ekonomiye, sağlıktan eğitime kadar devrim niteliğinde işlere imza attıklarını dile getirerek, bugüne kadar hiçbir mekanizmanın, aziz davalarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramadığını vurguladı.Adıyaman'ın her zaman yanlarında olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Her zaman bu onurlu davanın yanında vesayete, zorbalığa, tuzaklara karşı dik durdunuz. 31 Mart'ta da AK Parti'nin onurlu, gururlu yürüyüşünü daha ileriye taşıyacağınıza dair sizi hazır görüyorum. Kurulan kumpaslara, ittifaklara dersini vermeye hazır mısınız? Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah 31 Mart gecesi Adıyaman'ın onurlu sesini haykırdığınızı tüm dünya duyacak." ifadelerini kullandı.