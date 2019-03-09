Bu Seçim Vatanını Sevenlerin Tek Yürek Olduğu Bir Seçimdir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu seçim biz olduğumuz, birliğimizden beraberliğimizden güç aldığımız, şehrini sevenlerin bir arada durduğu, vatanını sevenlerin bir arada olduğu, bayrağını sevenlerin ve bu bayrak uğruna canını verenlerin tek yürek olduğu bir seçimdir." dedi.AK Parti Bayburt İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda organize edilen programda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti.Yerelde oluşacak tabloyla şehirlerin 2023'e çok daha güçlü hazırlanacağını belirten Karaaslan, "Bu seçim hiç kimsenin kendi iktidarını partisinden ya da davasından daha öne taşıyacağı bir seçim değildir ve olamaz. Bu seçim ben sen kaygısını taşıdığımız bir seçim asla değildir ve olamaz. Bu seçim günübirlik siyasi çekişmelere hapsedeceğimiz bir seçim asla değildir ve olamaz. Bu seçim biz olduğumuz, birliğimizden beraberliğimizden güç aldığımız, şehrini sevenlerin bir arada durduğu, vatanını sevenlerin bir arada olduğu, bayrağını sevenlerin ve bu bayrak uğruna canını verenlerin tek yürek olduğu bir seçimdir." diye konuştu.Bayburt'un bu seçimde de yine rekora imza atacağına inandıklarını dile getiren Karaaslan, kurulduğu günden itibaren Türkiye ve onun gönül coğrafyasına büyük hizmetler sunan AK Parti teşkilatlarının yollarının uzun, işlerinin ise çok olduğunu anlattı.Karaaslan, bu yolun güllük gülistanlık olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:"Zaman zaman yaşadığımız zorluklar var. Bu coğrafyada hiçbir şey kolay olmadı. Bu topraklarda yaşamanın bedeli her zaman çok kolay birtakım karşılıklarla ödenmedi. Yeri geldi canımızla ödedik, yeri geldi şehit verdik, yeri geldi çok dik durduk, yeri geldi hiç vazgeçmedik. Biz bugün siyaseti de belediyeciliği de Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. İnşallah 1994 yılında İstanbul'da başlattığı, İstanbul'un çok derin ve temel sorunlarını çözerken aynı zamanda gönüller kurmaya başladığı, 2001 yılında AK Parti'mizin kuruluşuyla bütün Türkiye'ye yaydığı anlayışı hakim kılacak, o anlayışla tanışmış şehirlerimizi aynı şekilde daha ileri hizmetlerle buluşturmak için Bayburt gibi gücüne güç katacaktır.""Mazlum coğrafyada yaşayan milyonlarca çocuk için sorumluluğumuz var"Sorumluluklarının yalnızca kendi çocuklarına karşı olmadığını vurgulayan Karaaslan, şunları söyledi:"Eğer öyle olsaydı çok daha kolay atlatabilirdik. Bizim sorumluluğumuz yalnızca kendi ülkemizin çocuklarına karşı da değil. Onlar için aydınlık ve güven içerisinde bir ülke bırakmak hayali bizim en büyük ortaklığımız ama yetmez. İçinden geçtiğimiz tarihi günlerdeki sorumluluğumuzu ne olur eve gittiğimizde, sessiz kalıp düşündüğümüzde bu konuyu tekrar gözden geçirelim. Sesini duyduğumuz ama belki yüzünü hiçbir zaman görmeyeceğimiz, çığlığını duyduğumuz, gözyaşını sildiğimiz ama adını hiç bilmediğimiz belki de hiç bilmeyeceğimiz mazlum coğrafyada yaşayan milyonlarca çocuk için sorumluluğumuz var. Bugün çok uzak bir kıtada binlerce kilometre ötede, adını ya da yüzünü bilmediğimiz ama annesi ellerini semaya açtığında duasının içinde Türkiye geçen, Recep Tayyip Erdoğan geçen milyonlar var, sorumluluğumuz onlara karşı."Karaaslan, yapılacak seçimin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:"Zannetmeyin ki biz sadece bir başkan seçeceğiz. Zannetmeyin ki biz Fatih Yumak başkan olsun diye o gün sandık başına gideceğiz. Elbette bunu önemsiyoruz çünkü şehrimizi önümüzdeki beş yıl süreyle yönetecek kişinin kim olduğu önemli ama inanın o kadar değil. İşte az önce bahsettiğim tüm bu tarihi sorumluluklar omuzlarımızdayken kolay mı gece uyumak, kolay mı dışarıda çalışmak varken evde oturmak, kolay mı gidecek daha nice mahalleler, buluşacak nice gönüller, ulaşacak nice isimler varken hiçbir şey yapmamak?"Toplantıya AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak ile partililer katıldı.