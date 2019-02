Bu Seçimin Galibi Doğa Olacak"

Kaynak: AA

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Bayram Şahin, başlattığı seçim kampanyasında her seçmene bir fidan dağıtıyor.Toros Dağları'nın eteğinde ceviz ve kirazıyla ünlü küçük bir belde olan Göktepe'de yaşayanlar geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.Beldede 2004-2014 yıllarında iki dönem belediye başkanlığı yapan Bayram Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar AK Parti'den Göktepe Belediye Başkan adayı oldu.Göktepe'de kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelenlere çay ikramının yanında ağaç fidanı hediye ediliyor.Seçim kampanyasını "Benim oyum doğaya, bu seçimin kazananı doğa olacak" sloganıyla başlatan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü memleketine vefa borcunu ödemek için tekrar aday olduğunu söyledi.Beldeye 10 yıl gücünün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştığını belirten Şahin, "Beldemizde şartlar çok zor. Fakat hükümetimizden de aldığımız destekle birçok sorunu çözdük. Görev yaptığımız dönemde makine parkımızı güçlendirdik. Yeni belediye binamızı yaptık. Yollarımız yapıldı, kanalizasyon sorunu çözüldü. Bunları tek tek anlatmamıza gerek yok. Ama daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.Şahin, beldeye kalıcı eserler yapmanın önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Seçimler demokrasi bayramıdır. Mutlaka bir kişi kazanacak. Biz bu seçimin beldemizde iz bırakacak, gelecek yıllarda da hatırlanacak bir seçim olmasını istedik. Bunun için her seçmene bir fidan dağıtmaya karar verdik. 2 bin 500'e yakın seçmenimiz var. Ceviz ve sedir fidanı tedarik ettik. Bu fidanları vatandaşlarımıza hediye ediyoruz.""Amacımız fidanların toprakla buluşması"Belde merkezi ve uzak mahalleleri sokak soka gezerek seçmenlere fidan dağıttığını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatta 'bana verme, ben sana oy vermem' diyene ısrarla veriyoruz. Amacımız fidanların toprakla buluşması. Fidanlar büyüdüğünde insanlar 'bu fidanı ben 2019 belediye seçimlerinde ekmiştim' diyecek, bu günleri hatırlayacak. Bunun için 'Her seçmene bir fidan, benim oyum doğaya' kampanyamızı başlattık. Amacımız sadece beldemizde değil, tüm ülkemizde belediye başkan adaylarının seçmenleri fidan dikmeye özendirmeleri. Eğer bu gerçekleşirse milyonlarca fidan toprakla buluşmuş olacak. Beldemizde bu seçimin kaybedeni olduğunu düşünmüyoruz. Her şartta bu seçimin galibi doğa olacak."AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de böylesine anlamlı bir kampanyanın başka adaylara da örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Başkan adayımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Önemli bir çalışma. Bu seçimin galibi ülkemiz ve doğa olacak." dedi.