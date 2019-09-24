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Bu sefer şirketler yarıştı

Bursa'daki şirket çalışanlarının oluşturduğu takımlarla yapılan yarışmalar, heyecan dolu anlara sahne oldu.

24.09.2019 15:01Bu sefer şirketler yarıştı
Bursa'daki şirket çalışanlarının oluşturduğu takımlarla yapılan yarışmalar, heyecan dolu anlara sahne oldu. Has Tavuk, macera ve zeka yarışmalarında birinci oldu.

Bursa'da gerçekleştirilen Game of Colors'ta şirketler 4 farklı kategoride yarışmanın heyecanını yaşadı. Rekabetin doruğa ulaştığı yarışmalarda, eğlenceli anlara da sahne oldu. Macera, yetenek, zeka ve yetenek kategorilerinde ter döken Has Tavuk, macera ve zeka oyunlarında şampiyon oldu. Game of Colors 2019'da şampiyon olan takımlar Kıbrıs'ta lüks konaklama kazanırken, Seven Soul ve Jeyan Büyükburç konserleri ile program sona erdi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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