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Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'de en çok koronavirüs vakası görülen 10 ili açıkladı. Kamuoyuyla ilk kez paylaşılan haritaya göre en çok vaka 8 bin 852 ile İstanbul'da olurken en az vakaya 2 kişi ile Burdur'da rastlandı.

02.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Burdur , Kovid-19 pandemisine karşın Türkiye'nin en güvenli kenti oldu.

Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul , İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

İSTANBUL KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDE İLK SIRADA

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

14 İLDE VAKA SAYILARI 10'UN ALTINDA, BURDUR SON SIRADA

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu. Burdur, en az vakaya rastlanan kent olarak dikkat çekti.

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Burdur, Güncel

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Türkiye'de Burdur, 2 kişi ile yeni tip koronavirüs vakasına en az rastlanan il oldu

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