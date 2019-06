Bu şehirde her hanede bir bisiklet var

Kaynak: AA

MELİKE KINACI - Elverişli coğrafi özellikleri ve insanların ilgisiyle dünyaya örnek bisiklet kullanım kültürü bulunan ve "bisiklet şehri" olarak bilinen Konya , 515 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye 'nin diğer şehirlerine örnek oluyor.Sokaklarında 7'den 70'e herkesin bisiklet kullanırken görülebileceği kentte, hemen her hanede bir bisiklet bulunuyor.Konya'yı bisiklet yolu uzunluğunda 160 kilometreyle İstanbul , 65 kilometre ile Eskişehir takip ediyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletli ulaşımın, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra hava kirliliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynadığını söyledi."Güvenli bisiklet yolları yapıyoruz"Bisikleti teşvik etmek ve şehir içi ulaşımda öncelikli araçlar arasına almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte "Bisiklet Master Planı" üzerinde çalıştıklarını belirten Altay, şöyle devam etti:"Konya'da neredeyse evinde bisiklet olmayan kimse yoktur. Hatta birçok evde birden fazla bisiklet vardır. Bizler de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla güvenli bisiklet yolları yapıyoruz. Yoğun trafikte bisikletlerle ulaşımı emniyetli hale getirmek amacıyla merkez ve ilçelerde 515 kilometre ayrılmış bisiklet yolu ile çok sayıda bisiklet parkı oluşturduk. Konya, 515 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolları ile Türkiye'de lider konumda. İstanbul 160 kilometreyle ikinci, Eskişehir de 65 kilometreyle üçüncü sırada yer alıyor."Altay, Konya'nın coğrafi özellikleri itibarıyla bisiklet kullanımı için en uygun illerden biri olduğuna işaret ederek, "Yapmamız gereken, kesintisiz bisiklet yolları hazırlamak ve bunu bir plan dahilinde sürdürmektir." dedi. Merkez ve 31 ilçede yaptıkları bütün yeni yollar ile cadde düzenlemelerinde mutlaka bisiklet yollarına yer verdiklerini aktaran Altay, hem sağlıklı nesiller hem de sürdürülebilir çevresel strateji için bisiklet kullanımının ülke genelinde yaygınlaşmasına önem verdiklerini bildirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hükümet ve belediyelerin çabalarıyla bisiklet kullanımının yaygınlaştığını dile getirdi.Hayat standartı yükseldikçe sağlığa verdiği kıymet de artan kitlelerin hareketli yaşam için bisiklete yöneldiğini vurgulayan Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son iki buçuk yılda Türkiye'deki bisiklet kullanımı 7 kat büyüdü. Bunu bisiklet üreticileri ve kullananlar da söylüyor. Şu anda ülkemizde yaklaşık 2 buçuk milyon insan bisiklete biniyor. Bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşması, daha güvenli hale gelebilmesi için konunun yeni kanunlarla desteklenmesi lazım. Avrupa 'da otomobil ehliyeti alabilmek için bisiklet kullanımıyla alakalı 15 soruyu doğru cevaplamak gerekiyor. Bunlarla ilgili inşallah yasa geliştirilirse bisiklet kullanan sayısını 25 milyona çıkarabiliriz. İnsanlar sadece güvenlik nedeniyle bisikletten ihtiyatlı olarak kaçıyor ama bu yasa çıkarsa belki Türkiye'de bisikletle hareketli yaşamı tercih eden 25 milyon insanımız olacak diye düşünüyoruz.""Konya bir bisiklet şehridir"Küçükbakırcı, Konya'nın bisiklet kullanımında Türkiye'de öncü bir şehir olduğunu aktardı.Konya'da bisiklet kullanımının son derece kolay ve güvenli olduğuna değinen Küçükbakırcı, şunları kaydetti:"Uzun bisiklet yolları var, açılan bütün yollara bisiklet yolları da ilave ediliyor. Dünyada New York 'tan sonra kent içinde en uzun bisiklet yolu olan şehir Konya'dır. Aynı zamanda Konya, Türkiye'de bisikletin en fazla kullanıldığı ilimizdir. Bunun dünya ortalamasında önemli bir yeri bulunuyor. Konya'da geçmişte evdeki erkek sayısınca bisiklet bulunurdu, ulaşımda bisiklet tercih ediliyordu. Şimdi de Konyamızda hemen hemen bütün evlerde illa bir bisiklet vardır. Konya bir bisiklet şehridir, 7'den 70'e herkes bisiklet kullanır. Bisiklet sporu yapmış, bizden önceki ağabeylerimiz 83-84 yaşında hala bisiklet kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bisikletin yaşı da yoktur. Ayrıca bisikleti aç ya da tok karnına kullanmak fark etmez. Tok karnına da olsa yapılabilen tek spordur."Küçükbakırcı, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanımının artmasıyla hava kirliliğinin de önüne geçilebileceğinin altını çizerek, bunun dünyada da artarak devam edeceğini söyledi.Küçükbakırcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Otomobil çok şımartıldı. Şehir merkezlerine giremiyorsunuz. Madem giremiyoruz, trafiğe kapatalım, bisikletlerle girelim. Otomobille bir yere gittiğinizde park sorunu var, trafik var. İnsanlar bisikletle gitmeyi tercih ederse, hem sağlıklarına ve hava temizliğine katkı sağlar hem de ulaşım ve sağlık harcamaları azalır. Her yönden fayda için herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz."