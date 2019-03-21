21 Mart 2019, 08:38
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"Bu Sene Niyeti Bozduk" Diyen Acun Ilıcalı Survivor'da 10 Tane Araba Dağıtacağını Açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Bu sene niyeti bozduk" diyerek Survivor'da bu yıl 10 tane araba dağıtacaklarını açıkladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ın son ada konseyinde büyük bir sürprizi duyurdu. Ilıcalı, araba oyunlarının devam edeceğini belirterek "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız" dedi.

"NİYETİ BOZDUK 10 TANE ARABA DAĞITACAĞIZ"

Acun Ilıcalı, 'Survivor Türkiye- Yunanistan'ın 29'uncu bölümündeki ada konseyinde, yarışmacılara müjdeli haberi "Niyeti bozduk" diyerek ilginç bir şekilde verdi. Ilıcalı, "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız. Başarılı takımda olursanız ve şansınız da yaver giderse belki 2 araba, belki 3 araba alırsınız" dedi.

İLK ARABAYI TONY KAZANMIŞTI

Ödülü öğrenen yarışmacılar ise mutluluktan ne yapacaklarını bilemedi. Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan ilk araba oyununu Yunan takımından Tony kazanmıştı.

Acun Ilıcalı, Magazin



YORUMLAR (11)
CORCİ: millete dağıtsana o araçları, yarışmacı zaten malı götürecek çıkınca
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CONI: Haftaya odul CAY VE POSET demedi demeyin !!
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MESUT: Artık O yarışmanın pili Bitti Değiştirmen gerekiyor Yarışmayı . . .
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ADINIZI YAZIN: BAZI YARIŞMACILAR ARABA ICIN GELMİŞ ZATEN
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HAKAN: HAKAN Sanki oyunu oynayabilecekmiş gibi OOOoooo demezmi birde :)= Eleneli kaç saat oldu :)
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