Bu şenlikte Ata Ekmeği ve Armola Buluşuyor

Şenlik, Ulamış Köyü'nde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek.

Seferihisar Belediyesi tarafından Topan Karakılçık Buğdayı'ndan üretilen "Ata Ekmeği" ve Seferihisar'ın yöresel "Armola Peyniri" şenliğe katılan herkese ikram edilecek.

Şenliğe büyük ilgi beklediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "2011 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in Tohum Takas Şenlikleri'yle başlattığı yerel tohumu yaşatma mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz. Seferihisar da belediye olarak 500 dönüm karakılçık ekimimiz bulunmakta. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğine giderek Menemen'de 500 dönüm daha karakılçık ekimini gerçekleştirdik, şu an ortalama Seferihisar da günlük 200 ekmek üretimimiz var. İlçemizin kendi değerlerinden ve geçmişten günümüze bozulmadan gelen başka bir lezzetimiz olan Armola ile Ata Ekmeğini birleştirdik.Gerek satış noktalarında gerekse internet bazlı satışlarda Türkiye'nin bir çok bölgesine ata ekmeğimizi ve Armolamızı gönderiyoruz, Seferihisar tarımsal kalkınmada ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış bir kenttir. Bu başarıların devamını hepbirlikte sağlayacağız.

Tüm vatandaşlarımızı, yoğun ilgi gören ve piyasaya çıkar çıkmaz tükenen lezzetlerimizle buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Etkinlik gün boyu devam edecek.

Programda, DJ Korhan Tatış'ın dinletisi, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Roman Dansları gösterisi, Seferihisar Belediye Bandosu dinletisi, katılımcı konuşmaları, Seferihisar Belediyesi Ulamış Tiyatro Topluluğu'nun oyunu, Seferihisar Belediyesi Türk Halk Müziği dinletisi, Ulamış Çocuk Atölyesi dans gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği dinletisi, Seferihisar Belediye Bandosu konseri yer alacak.?