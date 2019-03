Bu sezon Formula 1'i seyretmek için 10 neden!

Kaynak: EuroSport.com

Formula 1 heyecanı bu Cuma yapılacak antrenman turları ile başlıyor. Birçok takım kadrolarında revizyona giderken yarış dinamiklerinde de önemli değişiklikler bizleri bekliyor. Araç tasarımlarından puanlama sistemine, bu sezon ilginizi çekebilecek konuları sizler için derledik...1) Binotto ile o sene bu sene mi?Scuderia Ferrari’nin takım patronu, takıma mühendis olarak başlayan Mattia Binotto oldu. Geçtiğimiz sezon içerisinde Binotto ile o dönemki takım patronu Maurizio Arrivabene arasında anlaşmazlıklar olduğuna dair dedikodular çıkmış ve bunun net yansımasını Singapur Grand Prix’si ile birlikte görmüştük. Mercedes 'in gerisine düşen performans ve güçlü olunması beklenen Singapur'da çalışmayan güncellemelerle birlikte ikili arasındaki gerginlik kamuoyuna yansıdı. Bunların sonucunda Arrivabene takımdan ayrılırken, Binotto da yeni takım patronu oldu. Test sürüşlerinde gayet iyi gözüken Ferrari araçlarının sezon boyunca ne yapacağını ve Binotto’nun başarılı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.Ayrıca bu sezon Sebastian Vettel için “tamam mı, devam mı” senesi olacak. İlk testler sırasında yapılan “Vettel birinci pilotumuz olacak.” açıklaması, ikinci testlerde yerini “ Pilot ayrımı yapmayacağız.” cümlesine bıraktı. Geçen seneden beri Fernando Alonso-Ferrari flörtü kulislerde konuşuluyorken, Ferrari’de beşinci yılına girecek olan Vettel'in, üstündeki psikolojik baskıyı ve grid'deki en ciddi rakibi Lewis Hamilton 'ı yenip, efsanevi pilot Michael Schumacher gibi beşinci senesinde şampiyonluğa ulaşıp ulaşamayacağını heyecanla takip edeceğiz.2) Kubica'nın dönüşü2011 yılında bir ralli kazasında ölümden dönen Robert Kubica Williams ile Formula 1’e geri döndü. Polonyalı, sağ el bileği ve parmaklarını kullanamadığı için sağ elini sadece direksiyona baskı uygulamak için kullanabiliyor. Pistlerde ne yapacağı merak konusu olan Kubica, 2019 sezonuna testlerde spin atarak başladı. Spin sırasında araç arkasını bırakmaya başladığında direksiyonu sola çevirip kontra vermesi, yani sağ elini ani bir şekilde kullanması gerekiyordu ancak bunu yapamadı. Kubica'nın pistte diğer 19 araçla birlikte sezon boyunca ne yapacağını göreceğiz.3) Uçuşan kanatlar ve karbon fiber parçalarıSon yıllarda irileşen Formula 1 araçlarından bu sezon kanatlar da nasibini alıyor. İkili mücadelelerde ve startlarda olayın her zaman içinde olan ön kanatlar bu sezon 1800mm'den 2000mm'ye genişledi. Büyüyen bu kanatlar ile starttan sonra ilk viraja sığmak ve ikili mücadelelerde onları korumak eskisinden de zor olacak ve yaşanan temaslarla artık uçuşan kanatlar ve karbon fiber parçalarını daha sık göreceğiz.4) En hızlı tura 1 puan bonusÖzellikle zirve mücadelesinde her puanın çok değerli olduğu 2019 Formula 1 sezonunda, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde (WMSC) yapılan oylama sonucu radikal bir karar alındı ve 1950-59 sezonları arasında olduğu gibi en hızlı tura imza atan pilotun 1 puanla ödüllendirilmesine karar verildi. Ancak bunun tek bir şartı var: Yarışı ilk 10 içinde tamamlamak...5) Mercedes büyüsünü sürdürebilecek mi?En dominant dönemini yaşayan Mercedes-AMG Petronas, test sürüşlerinde çok dengesiz gözüktü. İlk testlerde düzlük sonlarında ve virajlarda yeterince hızlı gözükmeyen Alman ekibi, ikinci testlere radikal bir aerodinamik dönüşümle katıldı. Henüz elindeki tüm kozlarını oynamadığı tahmin edilen Mercedes’in, benzer suskunluğa sahip Ferrari’ye karşı sezon içinde ne yapacağı merak konusu.6) Hammer Time!Kendisinden önce sadece iki pilotun ulaştığı beş şampiyonluk sayısını geçtiğimiz sezon yakalayan Lewis Hamilton için sıradaki hedef, Schumacher'in 7 zaferlik rekoru. Son zamanlarda pistteki başarıları kadar magazin basınında da adından söz ettiren Hamilton, daha önce sıklıkla dert yandığı ”lastik aşınması" sorunlarını yaşamadan bu sezon rekora bir adım daha yaklaşabilecek mi?7) Red Bull’un yeni Honda motoru ve "birinci pilot" VerstappenBu sezon ilk defa Max Verstappen net olarak takımın birinci pilotluğu görevini üstlenecek. Sebastian Vettel- Mark Webber ilişkisini, Max Verstappen-Pierre Gasly ikilisiyle sürdürmek isteyen Red Bull için değişiklikler bununla sınırlı değil. Son zamanlarda sorun yaşadığı Renault ile ortaklığına son verip, bir sene boyunca Toro Rosso’da denedikleri Honda motoruna geçiş yapan Red Bull'da bu yeni birliktelik meyvesini verebilecek mi?8) Renault’nun 2021 YoluLotus'u satın alarak spora dönüşünün dördüncü yılına giren Renault, önceki senelere nazaran daha hızlı gözükse de takımın öndekilerle farkı hâlâ ciddi bir seviyede. Renault uzun vadeli süreçte yarış galibiyeti için 2020, şampiyonluk içinse 2021 yılını hedef olarak belirlemişti. Bu seneyi de "kurulum" süreci kapsamında gören Fransız takımı, sezonu güçlü geçirmek ve ileriye dönük hedeflerini sağlama almak için ciddi bir adım atarak Daniel Ricciardo’yu bünyesine kattı. Bal Porsuğu lakaplı Avustralyalı’nın bu sezon karşısına çıkabilecek fırsatları değerlendirip, Renault tulumuyla “shoey” yani ayakkabısından şampanya içtiği bu hijyenik eylemi yapıp yapamayacağını göreceğiz.9) Tasarım savaşları ve motor sesleriFormula 1'de takımların her sezon değiştirdikleri tasarımlar ve araçların grid üzerinde çıkardıkları motor sesi, birçoğumuzun bu organizasyonu izlemesi için önemli bir neden. Bu sezon Formula 1’in internet sitesinde yapılan oylamada en iyi dış görünüşe sahip araç, yeni mat tasarımıyla Ferrari (%23) olurken, onu %16 ile -muhtemelen Romain Grosjean’ın hasarları çok gözükmesin diye- siyah tasarım tercih eden Haas ve geçen yılki tasarımı çoğunlukla koruyan Alfa Romeo takip ettiler.10) Netflix’in "Drive to Survive" BelgeseliIMDB’den 8.8 puan alan "Drive to Survive", geçtiğimiz sezonun hikâyesini konu alıyor. Sezona başlarken Formula 1 atmosferine girmek isteyenler için çerezlik bir belgesel dizisi.