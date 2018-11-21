Bu Sezon Makyajda Minimalizm Moda

2018/2019 sonbahar ve kış makyaj trendlerinde bizleri neler bekliyor? Cesur ve neon tonlara karşı gelen nude tonlar ve doğal görünümlü makyaj stillerinin bu yılın trendlerini etkilediğini belirten Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, no make-up stili ile ön planda olan doğal ve kusursuz makyajın detaylarını 4 başlıkta topluyor;

Kusursuz kontür

Yüz şekillendirme, bu sezonunda trendleri arasında. Elmacık kemiklerinizi şekillendirebilir, yüz hatlarınızı ince kontür uygulamaları ve yumuşak oyunlarla değiştirebilirsiniz. Hafif veya gösterişli bir kontur ile ince yüz hatlarına sahip olmanız mümkün.

Doğal ten görünümü

Bu sonbahar 2018 makyaj trendlerinde doğal ten makyajı ön planda. Doğal bir cilt makyajı için cilt tonunuza en yakın renklerde kullanılan bej tonlardaki fondötenler ile kusursuz görünebilirsiniz. Doğru tonlarda kullanılan fondötenlerle yüzünüzde maske etkisi olmadan kusursuz görünümünüzle dikkat çekmeyi başarabilirsiniz.

Makyajın tamamlayıcısı; allıklar

Kahve, bronz ve şeftali tonlardaki allıklar bu sezonun ön plana çıkan renkleri arasında. Yaz aylarında tercih edilen pembe allık tonlarının yanı sıra şeftali ve bronz tonlar yüzünüzde hafif bir sıcaklık yaratırken, makyajınızı sonbaharın renklerine göre tamamlayacak. Elmacık kemikleri üzerine yapılan allık uygulaması ile sağlıklı ve sıcak bir ten rengine nötr dokunuş sağlayacak.

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Minimalist seçimler

Minimalist miktarda ihtiyaç duyulan no make-up makyaj trendi bu sezon göz makyajında da tekrar geri dönüyor. Sonbahar/ kış 2018-2019 makyaj trendleri içinde kusursuz ten makyajının yanı sıra siyah eyeliner ön plana çıkıyor. Likit ve jel eyeliner ya da göz kalemi ile derin bakışlar elde etmeniz mümkün. Klasik görünümünüz solmadan, göz makyajınızda siyah ince bir eyeliner ile baştan çıkarıcı bir etkiye sahip olabilirsiniz. Günümüzde makyajsız görünüm, güzellik söz konusu olduğunda oldukça etkili. Sadece duş alın, cildinizi nemlendirin ve doğal makyaj uygulaması ile kapıdan dışarı çıkın, dünyayı güvenle keşfedin. Bu minimalist görünümü, çok şık bir gece elbisesi ya da iş yerinde bir takım elbise ile tamamlayıp, cildinizde doğuştan gelen güzelliği ve rahatınızı sergileyebilirsiniz.