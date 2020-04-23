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Bu sitede 23 Nisan coşkusu farklı yaşandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da bu yıl meydanlarda temsili olarak evlerde ise unutulmayacak bir sistemle kutlandı.

23.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:00
Bu sitede 23 Nisan coşkusu farklı yaşandı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da bu yıl meydanlarda temsili olarak evlerde ise unutulmayacak bir sistemle kutlandı. Aydın Mimar Sinan Mahallesi Lider Kent'te ise öğrenciler okula gidemeyince adeta okul siteye taşındı. Kutlamalara tüm site sakinleri de balkonlarında iştirak edince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Bir hafta öncesinden çocukları için hummalı bir çalışmaya başlayan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Lider Kent sakinleri apartmanlarını bir okul gibi süsledi. Programın baş kahramanı olan anneler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm binaları Ayyıldızlı Bayraklarla donattı.

Sabah saat 09: 00'da çocuklar bayramlık, büyükler ise tören kıyafetlerini giyerek balkonda hazır bulundu. Site sakinleri daha iyi haberleşmek ve töreni kusursuz yönetmek için bir de sosyal medya bloğu oluşturdu. Ses düzeni de kurulan apartmanda sabah saat 09: 00'da törene saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunarak başlandı. Daha öncesi provası da yapılan kutlamalar kapsamında çocuklar evlerinin balkonlarından sırayla şiir okudu.

Muhteşem kutlamaya çevredeki diğer binalardan da katılım sağlanırken, virüs nedeniyle sokaklarda yaşanamayan Çocuk Bayramı coşkusu apartmanlarda ziyadesiyle yaşandı.

Bu arada aynı sitede oturan ve sitenin yanındaki Aliye İzzet Begoviç ilkokulunda okuyan çocukların öğretmenleri Nazmiye Çetin ve Ayşegül Durusoy, öğrencilerinin ayağına gidip çocukların bayramlarını kutladılar.

Sitedeki hanımların gayretleri sayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten bir programla kutladıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Sabri Öztürk ve Ali Deniz, "Bugün 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı alanlarda kutlayamayacağımız için üzgündük. Ancak sitemizin hanımları öyle bir program yaptı ki, ömrümüz boyunca unutamayacağımız bir kutlama oldu" diyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

"Öğretmenlerini gören çocuklar duygulandı"

Bu arada çocukların gittiği okulda öğretmenlik yapan Nazmiye Çetin ev Ayşegül Durusoy adlı öğretmenler de aynı zamanda komşuları olan öğrencilerine tek tek seslenip bayramlarını kutladılar. Bir anne ve öğretmen olarak site sakinlerine teşekkür eden Nazmiye Çetin, "Öğrencilerimizi milli değerlerine düşkün bireyler olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlığımız tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusundan çocuklarımızın mahrum olmaması için çok güzel programlar da hazırlandı. Bu yıl okullarımızda ve alanlarda kutlayamadığımız bayramı balkonlarımızda sadece çocuklarımızla değil tüm vatandaşlarımızla kutladık. Çocuklarımızın sevincine ortak olan ve böylesi bir güzellikte bayram havası oluşturan tüm site sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Aydın, Güncel , Haber
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