Bu Sokaklar Bursa'da İlk Olacak

Bu sokaklarda 2020 yılında beton kaplamanın üzerine asfalt kaplama yapılarak Bursa bölgesinde ilk defa kompozit kaplamalı yol uygulaması hayata geçirilmiş olacak.

Şehrin her metrekaresinde hizmet seferberliğini sürdürerek geleceğin İnegöl'ünü inşa etme adına çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, tüm alt yapı kurumlarıyla yapılan müzakere sonucu Mesudiye Mahallesinde; Yelken, Sarıçam, Denizgülü ve Gülpınar Sokaklarda ortak çalışma projesini hayata geçirdi. Pilot bölge seçilen bu alanda, tüm boş parsellere altyapı kurumları abone bağlantılarını yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla İnegöl Belediyesi sokaklarda asfalt kaplama çalışmasını gerçekleştirecek ve bir daha bu sokaklarda hiçbir kurum kazı çalışması yapmayacak.

VATANDAŞI ÇAMURDAN KURTARMAK İÇİN BETON KAPLAMA YAPILIYOR

Bu doğrultuda alt yapı kurumları çalışmalarına devam ederken, mevsim koşullarından dolayı bölgedeki vatandaşlar kazı yapılan sokaklarda yoğun çamur sorunuyla baş başa kaldı. İnegöl Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini gidermek adına söz konusu sokakların altyapısı tamamlanan kısımlarında beton kaplama çalışması başlattı.

BURSA'DA İLK OLACAK

Bölgede altyapı çalışmaları tamamen bittikten sonra ise diğer kısımların da beton kaplama çalışmalarının yapılacağı ve daha sonra 2020 yılı yaz aylarında beton kaplamanın üzerine asfalt kaplama yapılarak Bursa bölgesinde ilk olarak kompozit kaplamalı yol uygulamasının bu bölgede hayata geçirileceği açıklandı.

Öte yandan, 4 sokakta devam eden beton asfalt kaplama çalışmasında 420 metre uzunluğunda yola 390 metreküp beton serilirken, çalışmanın toplam maliyetinin ise 90 bin TL olduğu ifade edildi.