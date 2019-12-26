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Bu sokaklar Bursa'da ilk olacak

İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde 4 sokakta vatandaşı çamurdan kurtarmak için beton kaplama yapıyor.

26.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:09 Bu sokaklar Bursa'da ilk olacak
İnegöl Belediyesi, Mahallesinde 4 sokakta vatandaşı çamurdan kurtarmak için beton kaplama yapıyor. Bu sokaklarda 2020 yılında betonun üzerine asfalt kaplama yapılarak bölgesinde ilk defa kompozit kaplamalı yol uygulaması hayata geçirilmiş olacak.

İnegöl Belediyesi, tüm alt yapı kurumlarıyla yapılan müzakere sonucu Mesudiye Mahallesi'nde Yelken, Sarıçam, Denizgülü ve Gülpınar sokaklarda ortak projeyi hayata geçirdi. Pilot bölge seçilen bu alanda, boş parsellere alt yapı kurumları abone bağlantılarını yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla İnegöl Belediyesi sokaklarda asfalt kaplama çalışmasını gerçekleştirecek ve bir daha bu sokaklarda hiçbir kurum kazı çalışması yapmayacak. Bölgedeki vatandaşlar kazı yapılan sokaklarda çamur sıkıntısıyla baş başa kaldı. İnegöl Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini gidermek için söz konusu sokakların alt yapısı tamamlanan kısımlarında beton kaplama çalışması başlattı.

Bölgede alt yapı çalışmaları tamamen bittikten sonra ise diğer kısımların da beton kaplama çalışmalarının yapılacağı ve daha sonra 2020 yılı yaz aylarında beton kaplamanın üzerine asfalt yapılarak Bursa bölgesinde ilk olarak kompozit kaplamalı yol uygulamasının bu bölgede hayata geçirileceği açıklandı. Öte yandan, 4 sokakta devam eden beton asfalt kaplama çalışmasında 420 metre uzunluğunda yola 390 metreküp beton serilirken, çalışmanın toplam maliyetinin ise 90 bin TL olduğu ifade edildi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Mesudiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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