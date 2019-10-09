Bu Takıma Sahip Çıkalım

İstanbul Mesudiyespor Kulübü Basın Sözcüsü Onur Okutan İstanbul Mesudiyespor'un ilçenin en önemli markası olduğunu belirterek, ''Ordunun İstanbul'da en kalabalık nüfusuna sahip ilçesi olarak iş adamlarımız ile beraber bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Takım ilçenin tanıtımında büyük pay sahibi, bunu iyi değerlendirmemiz lazım'' dedi.

Bu sezon iyi bir takım kurduklarını, lige de iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Okutan, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig peşinde de profesyonelLig olduğunu bundan da kimsenin şüphesi olmadığını söyledi.

Her kentin önemli markası bulunduğunu, Mesudiye'nin de en önemli markasının 'İstanbul Mesudiyespor' olduğunu vurgulayan Okutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Şehir olarak iş adamlarımız ile beraber bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Takım şehrin tanıtımında büyük pay sahibi, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Kaliteli bir kadromuz var. Yönetim ve teknik heyetimiz olarak günü kurtaracak işler değil, İstanbul Mesudiyespor'un geleceğini oluşturacak bir takım yaratmak istiyoruz. Takım olarak eksiklerimiz mutlaka vardır, bunları ilçenin ve taraftarımızın manevi desteği ile aşacağımıza inanıyorum."dedi