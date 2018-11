Bu Takımda Önce Kitap, Sonra Futbol Geliyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:10



- (Özel Haber) Bu takımda önce kitap, sonra futbol geliyorÖnce beyinlerini sonra ayaklarını çalıştırıyorlarHer antrenman öncesi bir kitap okuyorlarAntrenör Ekrem Sarıkaya ;"Bizim futbol okulumuz sadece futbol üzerine değil"ESKİŞEHİR - Eskişehir Sağlıkspor Futbol Okulu'nda, her antrenman öncesi düzenlenen kitap okuma etkinlikleri ile genç sporcuların okuma alışkanlıkları da gelişiyor. Antrenör Ekrem Sarıkaya'nın başlattığı kitap okuma etkinlikleriyle Sağlıkspor Futbol Okulu'nda futbol eğitimi alan 2006 ve 2012 doğumlu sporcular, önce kitap okuyor, daha sonra antrenmanlarını yapıyor. Haftanın belirli günleri Vadişehir Esspor tesislerinde bir araya gelen sporcular, antrenmanlarına başlamadan önce kulüp, veliler ve çevredekiler tarafından oluşturulan kütüphane ortamında yarım saate yakın kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor. Antrenörlerinin takibi ile okudukları kitaptan bilgileri de birbirleriyle paylaşan sporcular, etkinlik sonunda tuvalet adabından bayrağın anlamına kadar birçok konuda da antrenörleri ile sohbet ediyor. Çocuklara verdiği bu eğitimden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren antrenör Ekrem Sarıkaya ise amaçlarının sadece futbol oynamak değil, daha fazlası olduğunu vurguluyor."Farklı farklı sosyal etkinlikler yapmaya çalışıyoruz"Kitap okuma etkinliğinin bir farkındalık oluşturmak amacı ile başladığını ifade eden antrenör Ekrem Sarıkaya, futbolun yanında çocuklara farklı eğitimler verildiğine dikkat çekti. Birçok sektörden uzmanları çocuklar ile bir araya getirdiklerini de söyleyen Sarıkaya, "Dedik ki sadece spor yapmayalım, kitap da okuyalım. Maksat burada farkındalık oluşturmak. Belki 10 dakika kitap okuyorlar ama en azından çocuk ilk başladığında bir satır okuyor, sonrasında bir sayfaya iki sayfaya kadar çıkabiliyor. En azından kitap okuma alışkanlığını elde edelim dedik. Bir kütüphane yaptık, bu kütüphaneden herkes faydalanabilir. Buradaki çevredeki insanlar, yakında okul var okuldan gelen çocuklar faydalanabilir. Beğendiği kitabı alsın götürsün, okusun, işi bittiği zaman geri getirsin. Velilere söyledik, birçok kitap getirdiler. Kitap okumadan sonra da çocuklarda bilgi paylaşımı; tuvalet adabından bayrağın anlamına, sevgiyi, milliyetçiliği her türlü konu hakkında kısa kısa sohbet ediyoruz. Sonra antrenmana başlıyoruz. Bazen ağaç dikme etkinliğimiz oluyor, ağaç dikmeye gidiyoruz. Farklı farklı sosyal etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. 112'yi, hakemleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'ni çağırıyoruz, geliyorlar anlatıyorlar. Kendi uzmanlıklarını çocuklarla paylaşıyorlar" şeklinde konuştu."Kitap okumak çocuğun futbolun içerisindeki pratik zekasını ve algılamasını da geliştirir"Antrenör Ekrem Sarıkaya, çocukların yarışmacı gruplara gelene kadar bu tarz eğitimler ile desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Sarıkaya; kitap okumanın sadece ders olmadığını birçok şeye faydalı olduğunu söyleyerek, "Bizim futbol okulumuz sadece futbol üzerine değil. Bu çocuklar yarışmacı düzeye gelip kulübe geçtiğinde zaten işleri güçleri futbol oluyor. O zamana kadar burada sadece futbol değil bizim işimiz. Kitap okumak futbolun içerisindeki pratik zekasını ve algılamasını geliştirir çocuğun, kendini ifade etmeye başlar. Biz burada kitap okutuyoruz, çocuğu kaldırıp o an okuduğunu arkadaşlarıyla paylaşmasını istiyorum. Bu çocuğun karşısında 30-35 kişilik kitle var ve onlara hitap ediyor. Bu fırsatı başka bir yerde yakalayamaz. Bunun sonucunda çocuk kendisini ifade etmeyi öğreniyor. Birincisinde takılıyor, ikincisinde hitap etmeyi öğreniyor. Kitap okumak sadece ders değildir" dedi."Hocalarımızın yardımıyla okuma alışkanlıkları gelişti"Sporcu velilerinden Halil Çuhadar; evde uğraşmalarına rağmen çocuklarına kazandıramadıkları okuma alışkanlığının bu etkinlikler sayesinde geliştiğine değinerek "Oğlum yaklaşık 2 yıldan bu yana geliyor Sağlıkspor'a. Tam yıl boyunca buradayız, sadece yaz okulu olarak değil. Kitap okuyorlar en güzeli o. Bunun yanında takımlaşmayı öğreniyorlar ve iyi şeyler yapıyorlar. Bu arada da bir sürü arkadaş ve sosyal çevresini geliştirmiş oluyor doğal olarak. Biz evde uğraşıyoruz, benim eşimde eğitimci ama çocuğumuz bizi dinlemiyor. Buraya geldiğinde hocalarımızın yardımıyla okuma alışkanlıkları gelişti. Hem hızlı okumaya hem de daha güzel şeyler öğrenmeye başladılar. Gerçekten ben bütün çocuklara çok faydalı olduğuna inanıyorum. Her cumartesi pazar burada mesaiyi onlar için harcıyoruz" ifadelerini kullandı.Son olarak sporculardan Melih Bora Ilgın ise yaptığı açıklamada "10 yaşındayım, 4'üncü sınıfa gidiyorum. Burada Sağlıkspor'da antrenmandan önce kitap okuyarak başlıyoruz. Sonrasında sahaya giderek antrenmana başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyoruz. Çalışmalar yapıp maç yapıyoruz. 2-3 kitap okumuşumdur ve kitap okuması çok güzel" dedi.