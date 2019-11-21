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Bu tatlı için sıraya giriyorlar

Bu tatlı için sıraya giriyorlar Kahramanmaraş'ta tatlıcı Mehmet Dilken'in yaptığı Antep fıstığı, ceviz ve badem karışımlı kıvrım tatlıyı yemek isteyenler iş yeri önünde kuyruk oluşturuyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tatlıcı Mehmet Dilken'in hazırladığı Antep fıstığı, ceviz ve badem...

21.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:37
Bu tatlı için sıraya giriyorlar
'ta tatlıcı Mehmet Dilken'in yaptığı Antep fıstığı, ceviz ve badem karışımlı kıvrım tatlıyı yemek isteyenler iş yeri önünde kuyruk oluşturuyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tatlıcı Mehmet Dilken'in hazırladığı Antep fıstığı, ceviz ve badem karışımlı kıvrım tatlıyı yemek isteyenler iş yeri önünde sıraya giriyor.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde tatlacılık yapan Mehmet Dilken, iş yerinde İzmir, , Hatay ve Kilis gibi kentlerde yoğun olarak tüketilen tatlı çeşitleri yapıyor. Dilken, kendisinin tarifi olduğunu söylediği Antep fıstıklı, ceviz ve badem karışımı kıvrım tatlısına da rağbet oldukça fazla. Hazırladığı özel karışımlı tatlının Türkiye'de tek olduğunu iddia eden Dilken, vatandaşların bu tatlıyı yemek için sıraya girdiğini belirtti.
Tatlılarında glikoz ve boya maddesi olmadığını ve tanesini 1 buçuk liradan sattığını söyleyen Dilken, "Kendi ürettiğim tatlımızı, içinde fıstık, ceviz ve badem bulunan özel karışımla hazırlıyoruz. Tatlımıza rağbet çok fazla insanlar adeta sıraya giriyor" diye konuştu.
Bu tatlı için sıraya giriyorlar

Kahramanmaraş, Gaziantep, Genel

Kaynak: İHA


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