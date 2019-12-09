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Bu teknik direktör diğerlerinden çok farklı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 40 yaş üstü futbolcuların kurduğu 15 Temmuz Diriliş Takımı'nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor.

09.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:52Bu teknik direktör diğerlerinden çok farklı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 40 yaş üstü futbolcuların kurduğu 15 Temmuz Diriliş Takımı'nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor. Kılıç'ın saha kenarındaki taktikleri ve futbolcuları ile diyalogları kendini diğer teknik direktörlerinden farklı kılıyor.

Elit Master Ligi'nin Karadeniz A Grubu'nda yarışan 15 Temmuz Diriliş Takımı, kendini diğer takımlardan ayıran çok farklı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Takımın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor. Taktikleri ve futbolcularla diyaloğu ile taraftarlarının da gönlünü kazanan Kılıç, diğer takım oyuncularının da ilgisini çekiyor. Murat Kılıç'ın en büyük hayali ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile çalışmak.

Takımın oyuncularından Alaattin Esertaş, Kılıç'ın her maçta kendilerini motive ettiğini belirterek, "Hocamız bizi bir araya tutmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızın takıma katılmasında hocamızın büyük etkisi var. Her maçımıza gelerek motive ediyor. Yenildiğimiz zaman kendisini üzüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda kendisini üzmeyeceğiz. Onu en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Murat Kılıç'ın takımın neşe kaynağı olduğunu kaydeden bir başka futbolcu Ali Aydın ise, "Murat hocamız bizim her şeyimiz. Hocamıza galibiyet hediye edemedik onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamız bize moral ve motivasyon veriyor. Diğer rakiplerimizin de ilgi odağı oldu. Neşe kaynağımız. Sağlık yaşam için sigara içmiyoruz sloganımızı bu şekilde yaptık" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Diriliş Master Takımı'nın kurucusu Atakan Mert de Murat Kılıç'ın lisansının olduğunu ve takımın esame listesine her maçta imza attığını dile getirerek, "Elit Master Ligi, 40 yaş üzeri futbola özlem duyanların tekrar sahaya girmesini sağladı. 15 Temmuz Diriliş Master Takımı'nı kurmadaki amacımız 15 Temmuz ruhunu hem yaşatmak hem de bu ruhun içerisinde olacak arkadaşlarımızla beraber çocuklarımıza güzel bir futbol resitali sunmak. Sonra teknik direktörlükte ne yapabiliriz diye düşündük. Sürmene'nin sevgilisi olmuş bir kardeşimizi, Murat'ı aldık. Murat hem takımı sahaya çıkartıyor, bütün esame listesinin altına imza atıyor. Lisansı var. Her gittiğimiz sahaya bizimle geliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Murat Kılıç, Spor

Kaynak: İHA

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