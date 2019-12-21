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"Bu Topraklar Bedel Ödenerek Kazanıldı"

Talas Belediyesi, bir grup genci Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak üzere Sarıkamış'a gönderdi.

21.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:25
Belediyesi, bir grup genci Harekatı'nın 105. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak üzere Sarıkamış'a gönderdi.

İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ve ailelerle birlikte gençleri belediye önünden Sarıkamış'a uğurlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu toprakların bedel ödenerek kazanıldığına dikkat çekerek, "Memleketimizin her bir karış toprağında şehit kanı var. Bu vatanı kazanmak ve korumak için can verdik, kan verdik. Bu topraklar bedel ödenerek kazanılmış topraklar. Ecdadımız nasıl bundan yüzyıllar önce vatanı savunmak için o karlı, soğuk havada o mesafeyi yürümüşse siz de aynı bilinç ve şuurla yürüyüşe gerçekleştireceksiniz." dedi.

"ASLOLAN SİZLERSİNİZ VE BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ"

Konuşmasında gençliğe verdiği önemi de vurgulayan Başkan Yalçın, gençliğin geleceğimiz olduğunu ifade ederek, "Bir insanın bir dış görünüşü, bir bedeni vardır, bir de ruhu, anlayışı, zekası ve canı vardır. Bu canımız bu memlekete feda olsun. Canını memlekete feda etmişleri yerinde görmek için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Çanakkale gibi Sarıkamış gibi yerleri görmek, milli manevi duygularımızı ve hassasiyetimizi artırır. Biz belediye olarak yol yaparız, asfalt yaparız, kaldırım yaparız ama aslolan sizlersiniz. Sizler, bizim için önemlisiniz. Gençliği olmayanın geleceği olmaz." diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde öğrencilere bir de uyarıda bulunan Başkan Yalçın, hem başlarındaki yetkilileri hem de burada bekleyen ailelerini üzecek bir davranışa yönelmeden sükünetle gidip gelmelerini tavsiye etti.

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut dua etti. Duanın ardından kafile, Başkan Yalçın, Müftü Turgut ve gençlerin aileleri tarafından Sarıkamış'a uğurlandı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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