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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklar üzerinde güçlü bir şekilde bir arada yaşayacağız. Bütün mazlum coğrafyanın duasını alan, gözünün de gönlünün de üzerinde olduğu lider bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.Ersoy, Siirt'teki temasları kapsamında Kurtalan ilçesindeki AK Parti seçim bürosu önünde vatandaşlara seslendi."Bu coğrafyada tek başına dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak ve hepimizi vatansız bırakarak, köleleri haline getirmek isteyenlere boyun eğmeyeceğiz." diyen Ersoy, Türkiye'nin ne kadar önemli bir iş başardığını herkesin gördüğünü belirtti.Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkati çekerek, "Yaptığımız mücadelenin terörle mücadele, teröristle mücadele olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bilmeyenlerin de 15 Temmuz'dan sonra çok iyi öğrenmesi lazım." diye konuştu."Afganistan'dan Fas'a kadar şu mazlum Müslüman coğrafyasına bir bakın, kendi ayakları üzerinde durabilen kaç devlet bıraktılar? Bizim coğrafyamızın gariban, inançlı insanlarını devletsiz, vatansız bıraktılar. Hepsinde aynı oyunu oynadılar, aynı tezgahı kurdular." ifadelerini kullanan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Suriye'de bir sürü örgüt kurdular, birbiriyle çarpıştırdılar. Irak'ı kaç parçaya bölmeye çalışıyorlar, bilmiyoruz. Hepsinin başına geleni biliyorsunuz. 'Sizi özgürleştireceğiz, size özgürlük vereceğiz' dediler postalları altında ezdiler. Bu coğrafyada ayakları üzerinde kalabilen, güçlü bir şekilde durabilen tek bir devlet kaldı. Bu devlet sadece bizim sınırlarımız içinde yaşayan 81 milyonun değil, bütün bu gariban coğrafyanın tek devleti. Suriyelileri vatansız bıraktılar, Türkiye'ye kaçtılar. Iraklıları vatansız bıraktılar Türkiye'ye geldiler. Afganların tepesinde 40 yıldır bomba yağdırıyorlar. Onlar da bize geliyor. Peki biz nereye gideceğiz? Biz bu toprakların sahibiyiz. Bu topraklar üzerinde güçlü bir şekilde bir arada yaşayacağız. Bütün mazlum coğrafyanın duasını alan, gözünün de gönlünün de üzerinde olduğu lider bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."Ülkede geçmişte büyük acılar yaşandığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:"Bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne kastedenler, şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki; 35 yıldır bu bölgede akıttığımız gözyaşı, yaşadığımız acı, çektiğimiz çile ne tek başına Kürt ne de tek başına Türk'ün çilesidir. Hepimizin ortak derdidir, ortak çilesidir.Kan akıtan, gözyaşı döktüren, ellerinde silahla bölge halkına zulmedenler şunu bilsinler ki; onların ağababalarının Kürt diye bir derdi yok, Türk diye de bir derdi yok. Onların bir derdi var, o da bu coğrafyada tek başına, dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak ve hepimizi vatansız bırakarak kölesi haline getirmek."Esnafı ziyaret eden Ersoy, daha sonra Kaymakamlığa geçti.