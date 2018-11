Bu Topraklarda Hep Uyanık Olmalıyız"

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:51



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aziz milletimiz hiç merak etmesin. Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne getirip sermek bizim boynumuzun borcu." dedi.Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AFAD İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Soylu, ortada yanlış bir durumun olduğunu, eğitimin sadece okulda verildiğinin düşünüldüğünü belirtti.Geçitten nasıl geçileceğinden, asansörden düşüldüğünde nasıl pozisyon alınacağına kadar hepsinin eğitimin temel parçası olduğunu söyleyen Soylu, "Bunun bütünleştirici halini hep beraber yeni neslimize, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Öğretmezsek neye mal olur? Hayatı boyunca yaşayacağı tramvaya, sadece onunla kalsa iyi Allah muhafaza belki hayatı boyunca taşıyacağı sakatlıklara veya can kaybına, korkulara, çekinmelere..." diye konuştu.İlkokul ve ortaokulda taze beyinlere anlatabilecek sözlerin hayatı boyunca onlara rehber olacağını dile getiren Soylu, bunu tek yetkili kurum olan AFAD yetkililerin sağlaması gerektiğini vurguladı. Soylu, AFAD'ın dünyadaki yeni gelişmelere kendini sürekli adapte etmesi, teknolojiden istifade eden, teknolojiyle işini buluşturan bir anlayışı ortaya koyması gerektiğini aktardı."Sürekli iyileştirme içerisinde olmalıyız"Bakanlık bünyesinde sadece terörle mücadele etmediklerine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Teknoloji altyapımızda özellikle son yıllarda büyük sıçramalar gerçekleştirdik, büyük koordinasyonlar, büyük entegrasyonlar ortaya koyduk. Hiç durmuyoruz. Daha bugün Nüfus İdaresi'nde yeni bir randevu sistemi başlatık. Daha modern, daha müdahale edilebilir, verimliliği arttıran, oysa vardı randevu sistemimiz ama vatandaşımızın daha iyi istifade etmesini sağlayan bir randevu sistemini başlattık. Pazartesiden itibaren inşallah çok daha iyi bir noktaya taşınacak. Her gün binlerce insanın daha hizmet alabileceği, vatandaşımıza çok daha iyi bir hizmet verebilecek bir anlayışı ortaya koyduk. Onunla bırakmadık, bin 170 eleman daha verdik, onunla da bırakmadık ALO 199 Çağrı Merkezini güçlendirdik. (Kimseye söylemeyin) çağrının yüzde 50'sini karşılıyormuşuz. Bir vesileyle öğrendim, şimdi dün akşam aldığım rakam yüzde 97, bize yeterli değil yüzde 100'ünü karşılamamız lazım. Sürekli iyileştirme içerisinde olmalıyız."Soylu, her insanın eksiklerinin olabileceğini ancak kendini yenileştirme, iyileştirme, takviye etme, tahkim etmenin temel düsturları olduğunu anlatarak, hayatın sonuna kadar sürekli tamamlaya tamamlaya gitmek durumunda olduklarını ifade etti.AYDES'in Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi dijital platformunun adı olduğunu dile getiren Soylu, bu sistemle afet öncesi, müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerini bir arada görme ve bu sayede süreçleri daha etkin biçimde yönetme imkanına kavuşmuş olacaklarını vurguladı.Toplanma yerlerini belirlediklerine değinen Soylu, "Soru şudur, siz oturduğunuz yerdeki toplanma merkezini biliyor musunuz? Nereden öğreneceksiniz? e-Devletten ama sadece bu yeterli mi? Hayır, bir taraftan muhtarlarımız, bir taraftan toplanma alanlarının en iyi öğretilebileceği okullar, broşürler, kaymakamlarımız, valilerimiz bu konuda biz de İçişleri Bakanlığı olarak valilerimize, kaymakamlarımıza belediye başkanlarımıza bir genelge göndererek bu konudaki kampanyada AFAD'a yardımcı, destek olacağız." şeklinde konuştu."Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak nitelendirdi"Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sözleri nedeniyle HDP'li vekil Ebru Günay'la tartışma yaşadığını anımsattı.Komisyon toplantısında HDP'li Günay'ın, iç güvenlik harekatında öldürülen terörist sayısının açıklandığı sırada kendisine "Siz işgalcisiniz." dediğini aktaran Soylu, "Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak nitelendirdi. Edepsizliği ahlaksızlığı ve ihaneti görüyor musunuz? Yetmedi, aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman, 'Siz muhalifleri öldürdünüz.' dedi. Siyasal bir meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Onun için bu topraklarda hep uyanık olmalıyız. Cümleyi bile aradan kapmalıyız, kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle bir meşruiyet alanı bu topraklarda sağlamamalıyız." ifadelerini kullandı."Bakan olsam da konuşurum olmasam da konuşurum"Bakan Soylu, Günay'ın kendisine "Sen bakansın, burası yasama, sen yürütmesin burada konuşamazsın." söylemi üzerine, "Bakan olsam da konuşurum olmasam da konuşurum. Ben bu memleketin evladı değil miyim? Memleket hepimize gazilerimiz şehitlerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağında kan üzerinden özgürlük sağlanmış, kanla sulanmış bir millet ama fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyebilecekler." dediğini aktardı.Günay'ın komisyon toplantısı sırasında cep telefonununu kullanarak sosyal medya üzerinden Kandil'e yayın yaptığını dile getiren Soylu, "Demek istiyor ki, 'Beni buraya gönderdiniz atadınız sizin adınıza buradaki görevi yerine getiriyorum.' Aziz milletimiz hiç merak etmesin. Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne getirip sermek bizim boynumuzun borcu. Hiç merak etmesinler. Bu konuda hepimizin sorumluluğu var, herkes kendi işini yapacak. AFAD müdürlerimiz, doktorlarımız işini en iyi şekilde yapacak. Öğrencimiz en iyi şekilde hazırlanacak. Yoksa bu coğrafyada bize adım attırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bugün ayakta duruyoruz etrafımız yangın ama Türkiye, istikametine hedeflerine birçok saldırıya rağmen Allah'a hamdolsun ki yürüyüp devam ederek gidiyor." şeklinde konuştu."Turizmde tarihi rekor kırıyoruz"Turizmde tarihi rekor kırıldığını, Antalya'nın 12,5 milyon turistle tarihinin en üst noktasına geldiğini vurgulayan Soylu, "Engellemek, bozmak için her şeyi yaptılar. Şu anda 35 milyon 600 bin Türkiye'de turist sayısı. Bu huzuru hep beraber sağlamalı, Türkiye'yi güvenli ülke haline getirme konusunda irademizden de hiç taviz vermemeliyiz. Burada en önemli alan da sizin alanınızdır." dedi.AYDES'ten bahseden Soylu, içinde üç alt modül bulunan sistemin, hem afete ait doğru bilgileri hem mekan bilgilerini hem de yapılan çalışmaları bir paket halinde karar mercilerine sunduğunu aktardı.AFAD Başkanlığı'nın, 2017 yılında bin 294 afet konutunu tamamladığını, bu yıl ise ilk on ay itibarıyla 269 afet konutunun bittiğini, halen 5 bin 83 afet konutunun da inşaatının devam ettiğini bildiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:"AFAD Başkanlığı'mız sadece yurt içinde değil yurt dışında da küresel başarılara imza atmaktadır. 5 kıtada 50'den fazla ülkeye yardım gönderen Türkiye, 2018 küresel insani yardım raporuna göre 8 milyar dolar ile 2017 yılında küresel anlamda en çok insani yardım gönderen ülke konumundadır. Bu ülkelerden Filistin, Somali ve Sudan öne çıkmaktadır.Bana AFAD için bir slogan bul deseler veya bir motto söyle deseler söyleyeceğim bir tek ifade var, 'Hazır ol...' Bizim sizden tek beklentimiz budur, hazır olun. Hazır olmanın tanımına dahil olabilecek ne varsa her şeyi hazır edin. Bu ülke çok güzel bir ülke, çok kıymetli bir ülke ama kolay bir ülke değil. Fırsatı fazla, göz koyanı da fazla. İşte biz bu risklerin önemli bir kısmını AFAD Başkanlığı'mızla aşıyoruz."Konuşmasının ardından Soylu, AFAD'ın Sakarya Birliği bahçesinde bulunan teknik ekipman ve araçları inceledi.Toplantıya, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, belediye başkanları, kaymakamlar ve AFAD il müdürleri katıldı.(Bitti)