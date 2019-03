Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda'da bir ırkçı, mülteci düşmanı, sapık terörist, Müslüman kardeşlerimiz cuma namazı kılarken onlara saldırdı ve kardeşlerimizi ibadet esnasında şehit etti. Maalesef dünyada ırkçılık, İslamofobi artış gösteriyor. Her gün din kardeşlerimize, dindaşlarımıza yapılan yeni bir saldırıyı haberlerde okuyoruz." dedi.Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sektörel sorunlar ve çözümler" konulu toplantıda konuşan Varank, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.İslamafobinin gün geçtikçe arttığına işaret ederek, teröristin saldırı öncesi yaptığı paylaşımları değerlendiren Varank, şöyle konuştu:"Yeni Zelanda'da bir ırkçı, mülteci düşmanı, sapık terörist, Müslüman kardeşlerimiz cuma namazı kılarken onlara saldırdı ve kardeşlerimizi ibadet esnasında şehit etti. Maalesef dünyada ırkçılık, İslamofobi artış gösteriyor. Her gün din kardeşlerimize, dindaşlarımıza yapılan yeni bir saldırıyı haberlerde okuyoruz. Bu sapık terörist, bu saldırıyı gerçekleştirmeden önce bir manifesto bırakmış. Bu terörist şöyle yazmış, 'Bizim en eski düşmanımız Türkler'in lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım' diyor. Yine bu kişi, 'Türkler, Müslümanlar boğazın doğu tarafında yaşayabilirler ama boğazın batı tarafına geçerlerse biz gelip onların tüm camilerini, minarelerini yıkacağız ve bir gün gelecek, Ayasofya'daki o minarelerden kurtulacağız.' diyor. Buradaki ırkçılığı, düşmanlığı hissediyorsunuz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "beka" meselesinin önemine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor. Bazıları 'bu beka meselesi' neymiş diyorlar. Ama işte bugün bunun ne olduğunu görmüş olduk. Bizim buradaki mesuliyetimizden, bu topraklardaki mevcudiyetimizden yüzyıllardır rahatsız olanlar var. Onun için, yerli yersiz ülkemize ve Cumhurbaşkanımız'a saldırıyorlar. Ama ben biliyorum ki sizler her zaman devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olacaksınız ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız'a sahip çıkacaksınız."