Bu Turnuva Görme Engellilerin Dünyaya Açılan Gözü Oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:30

Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada, görme engelli sporcular dereceye girmek için ter döktü.Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki final karşılaşmaları da, heyecanlı geçti. Görme engelli sporcular, dereceye girebilmek için kozlarını iyi oynadı.Turnuva hakkında bilgiler veren Başhakem Müslüm Çatalbaş, "Bu turnuva, Dünya Engelliler Gününe özel olarak görme engelli sporcularımız için düzenlediğimiz bir turnuvadır. Türkiye'nin her köşesinden doğusundan batısına birçok sporcumuz bu turnuvaya katılıyor. Bizler burada görme engelli sporcularımızın dünyaya açılan gözü olması bakımından satranç turnuvasına yönlendiriyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızda bu spordan oldukça keyif alıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde yılda bir kez bu turnuvayı Türkiye genelinde düzenlemeyi planlıyoruz. Bu turnuvamızın devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ