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Tatiller hem şaşırtıcı hem de streslidir. Bir yolculuğu planlarken aklımızda bir çok soru bulunur, tatile ne zaman gitmek istediğimiz kiminle gitmek istediğimiz ve elbette nereye gitmek istediğimiz! Yeni bir ülkeye gitmeye karar verirken,bir çok unsuru göz önünde bulundururuz; Bunlar genellik yemek, çevre, güvenlik ve tabii ki oradaki yerlilerin ne kadar güzel olduğudur. Bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde,o ülkedeki kadınların güzellik seviyesi sizin için önemliyse, o zaman bu video tam size göre.Araştırmamızı yaptık ve en güzel güzel kadınlara ev sahipliği yaptığını düşündüğümüz 10 ülkeyi bulduk.