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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm insanlarla, nimetleri de külfetleri de eşit ve ortak bir paydada paylaşalım istiyoruz. İstiyoruz ki, bu ülkenin evlatları doğduğu topraklarda geleceğini arasın, bu ülkenin insanları hukukundan emin olsun." dedi.Efeler Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı Mesut Özakcan'ın bir otelde düzenlediği proje tanıtım toplantısında konuşan Uysal, memleketin her yerini karış karış gezip vatandaşlarla buluşmaya gayret ettiklerini söyledi.Uysal, milletin kürsüsünde milletin gerçek gündemini konuşmaya çalıştıklarını aktararak, yerel seçimlerin, milletin hayırlı hizmetlerle buluşması için önemli bir tartışma zemini olmasını istediğini dile getirdi.Özakcan'ın projelerinin önemli olduğunu anlatan Uysal, şunları kaydetti:"Artık küresel rekabette insanımızın şehirler düzeyinde de var olabilmesi için dinamikleri harekete geçirecek en temel unsurun yerel yönetimler olduğu kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmakta. Bu seçimlerde vatandaşımızın iki ölçüyle değerlendirme yapmasını bekliyoruz; bir, ehil insanlara yetki vermek; iki, kamu malını namuslu insanlara teslim etmek mecburiyetindeyiz.""Ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm insanlarla nimetleri de külfetleri de eşit ve ortak paydada paylaşalım istiyoruz." diyen Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İstiyoruz ki, bu ülkenin evlatları doğduğu topraklarda geleceğini arasın, bu ülkenin insanları hiçbir ayrım gözetmeksizin hukukundan emin olsun istiyoruz. Bütün olumsuz şartlara rağmen, bu büyük ülkenin büyük bedellerle inşa ettiği ve hiçbir şekilde geriye dönülmesine müsaade etmeyeceğimiz demokratik hukuk devleti prensibinden asla ve kata taviz vermeyeceğiz."