Terörle mücadele gazilerinden, 4 yılda 45 ameliyat geçiren 25 yaşındaki Adnan Yavuz ve deri-doku nakli olan 26 yaşındaki Süleyman Dindar, vatan için her zaman göreve hazır olduklarını söylediler.

Terörle mücadele gazileri Adnan Yavuz ve Süleyman Dindar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan silah arkadaşlarının yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Şırnak Gabar Dağı Halistepe Üs Bölgesi'nde, 2015'te vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 25 yaşındaki Adnan Yavuz, yaşadığı onca acıya rağmen vatan aşkıyla Türk askerinin kahramanlığını gözler önüne seriyor.

Üs bölgesine yapılan roketli saldırıda kafatasının bir kısmını, sağ böbreğini ve sağ bacağını kaybeden, işlevini göremez hale gelen bağırsaklarından tedavi olan, 4 yılda 45 ameliyat geçiren Yavuz'un tek üzüntüsü, Mehmetçik'in yanında olamamak.

"Bir görev düşerse gitmeye her zaman hazırım"

Yavuz, AA muhabirine, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in, bedenen olmasa da dualarla yanında olduğunu söyledi.

Devletin kendisine bir baba gibi sahip çıktığını vurgulayan Yavuz, "Bugün nefes almamın sebebi vatan aşkımdır. Ben de şehit olmak için vatani görevimi yapıyordum ama Allah bize gaziliği nasip etti. Bu vatan için bir bacağımı verdim, gerekirse canımı da veririm ama bu toprakları asla vermem." dedi.

Süleyman Dindar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda, içerisinde bulunduğu tanka gerçekleştirilen roketli saldırıda gazi olduğunu dile getirdi.

Yüzünde ve kollarında yanıklar oluştuğu belirten Dindar, deri ve doku nakli gerçekleştirildiğini, parmaklarını kullanmaya başladığını ifade etti.

Silah arkadaşlarının, kendisinin yarım bıraktığı görevi tamamlamak için görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Dindar, "Gazi olmanın gururunu yaşıyorum. Gazi olmak benim için çok onur verici. Barış Pınarı Harekatı'nı takip ederken 'Gazi olmasaydım ben de orada olmak isterdim' diyorum. Ben bedenen onlarla değilim ama dualarla Mehmetçik'in yanındayım. Şu halimle bile bir görev düşerse gitmeye her zaman hazırım." diye konuştu.

Kaynak: AA