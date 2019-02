Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, O¨zel Cihan Hastanesini, Kocaeli Bingo¨llu¨lerve Yeni Mahalle Radar Genc¸lik Dernegˆi'ni ziyaret etti. Birlikteliklerde Dr. H. I·brahim Kahraman, Ali Degˆirmenci ve Enis Küçük'ten ortaya koydukları projeler ile hizmetler hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, "Bu vatanın her karışı kutsal, her insanı değerlidir. Vatandaşımızın her biri değerlidir ve önemlidir. Gençlerimize güveniyor, dünya düzenine adalet getirecek ve bu büyük bir medeniyet kuracak nesillerin yetişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

"GEMİLERİN KARADAN YÜRÜTÜLMESİ GENÇ AKILLARIN İŞİYDİ"

Peygamber Efendimiz 20 yıl gibi bir sürede, dünyanın gördüğü en büyük medeniyeti kurarken, bunu yanındaki gençlerle gerçekleştirdi vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethederken bıyıkları henüz terlemiş bir gençti, gençlerle birlikte bir çağ kapadı, yeni bir çağ açtı. Gemilerin karadan yürütülmesi genç akılların işiydi. Mehmet Akif Ersoy, kurtuluşun nereden geleceğini işaret ederken, Asım'ın nesli olan gençlerden bahseder. Medeniyetimizin gençlere bakışı, güvensizlikten değil, güvenden, karamsarlıktan değil umuttan, durdurmaktan değil, teşvik etmekten, durağanlıktan değil değişimden beslenir" açıklamasını yaptı.

"COĞRAFYAMIZIN UMUDU HALİNE GETİREN BU İRADEDİR"

Türkiye'yi bugün yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız, 30 yıl öncesinde bu ülkenin idealist, inançlı gençliğiydi ifadelerini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ülkemizi, mazlum milletlerin ve coğrafyamızın umudu haline getiren bu iradedir. Bugün, 30 milyon pırıl pırıl gencimiz var. Bir ülke için bundan daha büyük bir zenginlik olamaz. Geleceğin dünyaya yön verecek Türkiye'sini kuracak, medeniyetimizi yeniden inkişaf ettirecek gençlerimizdir. Her birey, her kurum ve her sivil toplum kuruluşu gençlere önem vermelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu konunun hassasiyetine göre hareket ettik. Her kuruluş yeni akılların, ülkesini seven gençlerin yetişmesi için de kendi alanlarına göre çalışma yapması son derece faydalı olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler