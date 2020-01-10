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Bu yangına sessiz kalmayın

Birçok sağlıklı kişide bile günlük hayatta fizyolojik reflü gelişebileceğini ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr.

10.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:34Bu yangına sessiz kalmayın
Birçok sağlıklı kişide bile günlük hayatta fizyolojik reflü gelişebileceğini ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, kahve, çikolata, aşırı kalorili ve yağlı gıdalar, turunçgiller, baharatlar ve alkol tüketiminden kaçınmanın yanı sıra, kilonun da en büyük sebeplerden biri olduğunu söyledi.

Klasik reflü belirtisinin göğüs duvarı arkasında yanma, acıma, ağza acı ekşi su gelmesi olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, reflü olan materyalin yemek borusunun daha yukarı kısımlarına, boğaza, ses tellerine ve nefes borusuna kaçması ile de öksürük, farenjit, sinüzit, tekrarlayan orta kulak iltihabı, astım benzeri bulgular ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülebildiğini söyledi. Avcu, "Klasik reflü belirtisinin olması GÖRH teşhisi koymak için yeterlidir. Ayrıca mide koruyucu ilaçlar olarak bilinen mide koruyucu ilaç ile semptomlarda rahatlama olması teşhisi destekleyen önemli bir bulgudur. Endoskopik inceleme ise özellikle yutma zorluğu, ağrılı yutma, kilo kaybı, kansızlık, kanlı kusma şikayetleri olan hastalarda önerilmektedir. Uzun süreli semptomları olan, 50 yaşından büyük ve obez kişilerde endoskopik tetkik önerilmelidir. Mide koruyucu ilaç tedavisine yanıt alınamayan, kronik öksürük, ses kısıklığı, tekrarlayan farenjit ve orta kulak iltihabı, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan hastalarda patolojik reflüyü gösteren 24 saat ph metre, çok kanallı intraluminal impedans -ph monetizasyon ve katetersiz ph-metre (Bravo kapsül) yapılmalıdır. Ayrıca GÖRH sebebiyle operasyon planı olan tüm hastalarda ph-metre, impedans veya Bravo kapsül tetkiki yapılmalıdır" dedi.

GÖRH ilaç tedavisi sonrasında önemli oranda nüks gelişebildiğinden kronik bir hastalık olarak kabul edilmekte olduğuna değinen Uz. Dr. Avcu, "Bu sebeple semptomların giderilmesi ve gelişebilecek olan darlık ve Barrett Özofagusu gibi önemli komplikasyonlardan korunma amacıyla hastanın yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, ilaç tedavisi, endoskopik tedaviler ve gereğinde cerrahi tedavi akılda tutulmalıdır. Hayat tarzı değişikliğine öncelikle reflüyü artıran ve semptomların oluşmasına sebep olan kahve, çikolata, aşırı kalorili ve yağlı gıdalar, turunçgiller, baharatlar ve alkol gibi gıdalardan kaçınılmalıdır. Reflüyü mekanik olarak önlemeye yönelik yatak başının yükseltilmesi, yemeklerden sonra en az 2-3 saat uzanmama ve karnı sıkan dar kıyafetlerden kaçınma önemli katkı sağlayacaktır. Kilo alımı ile beraber reflü şikayetinde belirgin artış görüleceğinden hastaların mutlaka kilo verme konusunda teşvik edilmesi ve sigara kullanımı mevcutsa mutlaka bırakılması gerekir. Medikal tedavide mide koruyucu ilaç oldukça etkili olmaktadır. Hayat tarzı değişikliği ve medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda uygun endüksiyonlarda endoskopik ve cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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