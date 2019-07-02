Bu yaz Cinare Melikzade konuşulacak

Azerbeycan'ı sesi ve güzelliğiyle fetheden Cinare Melikzade, Türk Müzik sektörüne hızlı giriş bir giriş yapacak. Şimdiye kadar Türkiye 'nin ünlü müzisyenleri Mustafa Ceceli , Haluk Levent , Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılarla düet yapan şarkıcı, konser programları için de hazırlıklara başladı.

Bu yaza damga vuracak şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal yaptı. Single Avrupa Müzik etiketiyle dijital platforma yerini almaya hazırlanıyor.

Başarılı şarkıcı Cinare Melikzade yeni single için " Bu şarkı bana uğur getirdi. Bakü'deyken bu şarkıyı okuyup sosyal medyada paylaştım bir anda hem Türkiye de hem de Azerbeycan'da çok ses getirdi beğenildi bu kadarını tahmin etmemiştim. Bundan sonra kendi şarkılarımla yoluma devam edeceğim " dedi.

Azerbeycan müzik sektörünün genç temsilcilerinden olan Cinare, İran, Rusya, Amerika, Almanya ve daha birçok ülkede yeni şarkıcı için konser anlaşmaları yaptı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı kardeş ülke Türkiye'de bende varım dedi. Sosyal medya da aktif şekilde yer alan Melikzade'nin videoları da milyonlarca izlenme alıyor.

Çinare Melikzade Kimdir?

4 yaşından itibaren Azerbaycan 'ın ünlü bestekarlarından Oktay Zülfikarov'dan şan dersleri aldı. 11 yaşında müzik okulunda 5 yıl piyano dersleri aldı. Dünyaca ünlü Bakü Konservatuarında vokal dersleri aldı. Mensum İbrahimov'dan Muğam (Makam) dersleri aldı. Azerbaycan Devlet sanatçısı Azer Zeynalov'dan Vokal Derslerinin yanı sıra Azer Zeyanolov'un Classic isimli gurubunda solist olarak şarkı söyledi.

Azerbaycan'da 'Pöhre' , 'Yeni Ulduz', gibi projelerde şarkı söyleme fırsatı buldu. Oyunculuk dersleri alıp çeşitli dizi ve sinema projelerinde yer aldı. 2008-2012 yıllarında Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Okuduğu kendi eserleri ve coverları milyonlar tarafından izlendi, paylaşıldı.