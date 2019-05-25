Bu Yaz Dopdolu Geçecek

Yaz aylarında çocukları ve gençleri aktivite yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları ile bu yıl da binlerce çocuğa sporu sevdirecek. Osmangazili çocukların bütün yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği Yaz Spor Okulları'nda bu yıl; basketbol, ritim eğitimi, dans, zeka oyunları, Türk işaret dili, mental aritmetik, temel jimnastik, satranç, orf ve drama olmak üzere 10 branşta eğitim verilecek. Paket programlar halinde Akpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek spor okullarında eğitimler, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak. 3 hafta süreyle 3 dönem halinde gerçekleştirilecek eğitime katılmak isteyenler, (0224) 243 73 43 numaralı telefondan 21 dahiliden kayıt yaptırabilecek.

Bunun yanı sıra Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme ve kort tenis kurslarından da yararlanmak isteyen çocuklar hafta içi 3, hafta sonu 4 haftalık programlar halinde eğitim alabilecek. Kurslardan faydalanmak isteyenler Atıcılar Yüzme Havuzu için (0224) 253 25 79, Çiftehavuzlar Fatih Yüzme Havuzu için (0224) 254 25 79, Demirtaş Yüzme Havuzu için (0224) 262 25 76 ve Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi için (0224) 249 20 85 ile (0224) 249 20 95 numaralı telefondan müracaat edebilecek.

Öğrencileri Yaz Spor Okulları'na davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yapıyoruz. Her yıl binlerce sporcuyu yetiştirmenin, alt yapımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler