Ejderha Spyro'nun muhteşem dönüşü 3 Eylül'de

Şu anda; PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro ve Xbox One, Xbox One X üzerinde oynanabilir olan Spyro Reignited Trilogy çok yakında Nintendo üzerinden de oynanabilir olacak. Üçleme, Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto's Rage! ve Spyro™: Year of the Dragon, oyunlarını içerecek.

Bu yılki Nintendo Direct'in E3'teki resmi sunumunda Nintendo Switch'i piyasaya sürmesiyle, Spyro Reignited Trilogy de ilk kez Nintendo konsolunda oynanabilecek. Üçleme aynı zamanda, Nintendo konsolundaki ilk Spyro çıkışına imza atacak. Oyun, Skylanders® Imaginators'ın 2016 yılındaki çıkışından bu yana ilk Spyro-led oyunu olarak 11 yılın ardından Nintendo'da yer alacak. Oyuncular, evlerinde Nintendo Switch ile TV konforuyla meydan okumalarda ve atılacakları maceralarda; zıplayabilir, havada süzülebilir, enerji yükleyerek rakiplerine alev fırlatabilirler.

Baştan aşağıya yeniden yapılan Spyro Reignited Trilogy, fanların hoşuna gidecek 100'den fazla heyecan dolu ve nostaljik bölümü sizlere sunacak. Geliştirilmiş ödüllü serilerinin yanı sıra, Spyro'nun Zany Ejderhaları ve diğer goofball toplarının (Uçan Ejderha Sparx, Avcı, Sheila, Ajan 9 ve Sgt. Byrd)yenilenmiş tasarımları ve çok daha fazlası da yer alacak. Üçleme aynı zamanda geliştirilmiş ortamlar, yeniden üstünden geçilen çalma listeleri, güncellenmiş kontroller, yepyeni ışıklandırma ve göz alıcı grafik yenilemeleriyle yeniden yaratılan sinematik görüntülere sahip. Toys For Bob'ın baş geliştiricisi, Spyro Reignited Trilogy oyununu Nintendo Switch'e getirmek için tekrar yer aldı.

Activision Ürün Yönetimi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Michelle Fonseca, "Spyro Reignited Trilogy, oyunun fanları için bir aşk mektubudur. Bu nostaljik deneyimi Nintendo Switch'e getirmek; her ne olursa olsun oyuncuların inanılmaz derecede eğlenceli ve ikonik oyunu deneyimleme imkanına sahip olacakları anlamına geliyor.'' dedi. "Amacımız, platform tercihleri ne olursa olsun, oyuncuları,90'lardaki o değerli anılarına geri götürmek ve bunun yanında da yeni Spyro fanlarını aramıza kazandırmak.''

Spyro Reignited Trilogy orijinal oyunlarının inanılmaz deneyimine dayanan epik oyun yapısını ortaya koydu. Karakterler ve kişisel özellikler, yeni tatlarla, Spyro ve ekibinin alevini yeniden canlandıracak yaratıcı bir şekilde yeniden ele alındı. Oyuncular şaşırtıcı oranda ayrıntı, yenilenmiş modern oyun mekaniği ve akıcı kamera kullanımıyla dolu bir üçlemenin tadına varacaklar .

Kaynak: Bültenler