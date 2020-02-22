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Bu yaz plajlar renklenecek

TURİZM kenti Antalya'da, 2020 yaz sezonu öncesi mayo ve bikiniler görücüye çıktı.

22.02.2020 08:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:12Bu yaz plajlar renklenecek

TURİZM kenti 'da, 2020 yaz sezonu öncesi mayo ve bikiniler görücüye çıktı. Firma yetkilisi Mehmet Gümüş, 2020 yılında plaj ve havuz kenarlarında desenleri ön plana çıkan cıvıl cıvıl renkli mayo ve bikinilerin olacağını söyledi.

Antalya'da, beş yıldızlı bir otelde düzenlenen tanıtım gününde, Argendo Mayo 2020 koleksiyonu mankenler eşliğinde tanıtıldı. Mayo, bikini ve plaj aksesuarlarının tanıtıldığı expozisyonu mayo ve bikini bayileri takip etti. Rengarenk mayo ve bikinileri pareo eşliğinde tanıtan firma yetkilileri, yeni sezonun ürünlerinde bol desenli renkli ürünler olduğunun altını çizdi. Emy Ajans mankenleri Fatoş Tan, Gülşah Ünal ve Simge Kaya'nın giydiği mayo ve bikiniler bayi temsilcilerinden tam not aldı.Firma yetkilisi Mehmet Gümüş, 2020 yılında plaj ve havuz kenarlarında desenleri ön plana çıkan cıvıl cıvıl renkli mayo ve bikinilerin olacağını söyledi.



Mehmet Gümüş, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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