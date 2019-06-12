Bu Yaz Tüm Çocuklar Pena Yayınları'ndan Okuyacak

"Çünkü Okumak Güzeldir" sloganını benimseyerek dünyadaki en iyi yazar ve çizerlerin eserlerini Türk okurlarıyla buluşturan Pena Yayınları'nın yaz aylarında heyecanla okunacak çocuk kitapları;

ÇOCUKLARIN SEVGİLİ KAHRAMANLARI ÇUBUK KÖPEK VE ÇUBUK KEDİ

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kitapları çok satanlar listesinde yer alan başarılı yazar Tom Watson'ın Çubuk Köpek ve Çubuk Kedi karakterlerinin hikâyelerini okuyan çocuklar okurken eğlenecek eğlenirken öğrenecekler.

Çubuk Köpek Serisi

Tom Watson'ın 5 kitaptan oluşan Çubuk Köpek serisi, Çubuk Köpeğin yakın dostu Karen ile başından geçen maceraları konu alıyor. Eğlenceli çizimleri ve komik hikâyeleriyle çocukların okurken eğleneceği kitaplar aynı zamanda çocuklar için ders niteliği taşıyor.

Çubuk Kedi Serisi

İlk 2 kitabı yayınlanmış olan seride, Çubuk Kedi karakteri en yakın arkadaşı Edith ile birçok maceraya atılırken yaşadıklarıyla çocukları hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

Yaş: 9/12

KÜÇÜK CADI MELİS TATİLDE

Hayal gücünü yalın ve akıcı bir dille çocuklarla paylaşan "Küçük Cadı Melis Tatilde", son sayfasına kadar çocukların ellerinden bırakamayacağı bir kitap.

Yazar Fatma Meriç Demirel tarafından kaleme alınan kitap, Aketya gezegeninden Dünya'ya gelen ve sihirli güçlerini gizlemek zorunda olan Melis'in eğlenceli bir kamp hayali kurmasını, okul arkadaşlarıyla birlikte heyecan dolu bir maceranın ortasında kalmasını anlatıyor.

Yaş: 9/12

ÇOCUKLAR İÇİN SIRADIŞI BİR MACERA HİKÂYESİ "HATIRA HIRSIZI"

Yazar Bryce Moore'un çocuklar için kaleme aldığı macera türündeki sürükleyici romanı "Hatıra Hırsızı", hikâyenin kahramanlarından Benji'nin "Hatıra Dükkânı"nı keşfetmesinden sonra yaşadığı macera dolu hayatını anlatıyor. İlginç ve büyüleyici kurgusuyla kısa zamanda çocukların yeni favori kitabı haline gelen Hatıra Hırsızı'nı okuyan çocuklar Benji'nin macera dolu sürükleyici hikâyesini çok sevecekler.

Yaş: 8/12

83 YILLIK EFSANE HİKÂYE "FERDİNAND"

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de beyazperde ile aynı anda Pena Yayınları tarafından raflarda yerini alan Ferdinand, boğa güreşi arenasında savaşmaktan çok çiçek koklayan boğanın hikâyesini anlatıyor. 1936 yılında Amerikalı yazar Munro Leaf tarafından yazılan ve Robert Lawson tarafından resmedilen çocuk kitabı "Ferdinand", kısacık ancak farklı öyküsüyle birçok şey anlatıyor.

Yaş: 3/6

Kaynak: Bültenler