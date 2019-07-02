02.07.2019 17:43
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Bu yazın favorisi beyaz

Bu yazın favorisi beyaz

İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) – Bu yaz kıyafetlerde favori rengin beyaz olduğu belirtildi.

İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) – Bu yaz kıyafetlerde favori rengin beyaz olduğu belirtildi.

Elbiseler, etekler, bluzlar, tişörtleri şortlar… Moda dünyasında sayısız trend oluşmuş durumda. Bir de öne çıkan renkler var. Bu anlamda yazın favori rengi belirlendi. Bu yaz tasarımlarda beyazın ön plana çıktığı ifade ediliyor.

Bu yazın favori rengine ilişkin açıklamada bulunan hazır giyim markası DeFacto tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Beyaz, bu sezon da yaz kombinlerinin vazgeçilmez rengi. Günün her saati her alanda şıklığını mükemmelleştirmek isteyenlerin gözdesi olan tasarımlar, beyazın dikkat çekiciliği ve masumiyetiyle tamamlanıyor. Özellikle sezonda bronz tenle kontrast oluşturan beyaz tüm dikkatleri üzerine çekiyor.  DeFacto'da yaz koleksiyonu içerisinde erkekler için pantolondan gömleğe, şortlardan tişörtlere; kadınlarda ise, tek parçadan gelen şıklığın vazgeçilmezi elbiselerden tişörtlere, şık ve havalı bluzlardan etek ve şortlara kadar birbirinden farklı tasarımlarda beyazla gönülleri fethediyor" denildi.


Kaynak: DHA
Moda, DHA, Güncel

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