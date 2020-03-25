Bu yıl 25,6 milyon metreküp endüstriyel odun üretilecek
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın, 2020 yılı programında endüstriyel odun üretiminin 25,6 milyon metreküp olarak planlandığını belirtti.
25.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:32
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın, 2020 yılı programında endüstriyel odun üretiminin 25,6 milyon metreküp olarak planlandığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Orman Genel Müdürlüğü, Ahmet Aydın, Ekonomi