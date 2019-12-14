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Bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu

Türkiye'de bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

14.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:46Bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu
'de bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarına devam ediyor.
Genel Müdürlük, Türkiye'nin taraf olduğu Bern ( 'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (caretta caretta - iribaş deniz kaplumbağası, chelonia mydas - yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik çalışmalarıyla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasını sağlıyor.
Türkiye'de 21 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14'ünde düzenli olarak "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor. Bu yılki çalışmalarda 143,7 kilometre sahil şeridinde 4 bin 491 adet caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet chelonia mydas yuva sayısı tespit edilirken, bu yuvalarda yapılan sayımlarda caretta caretta türünün 359 bin 280 ve chelonia mydas türünün ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı görüldü.
Bu yumurtalardan 287 bin 424 caretta caretta yavrusu ve 250 bin chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 537 bin 424 yavru sahillerden ayrılıp denize kavuştu.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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