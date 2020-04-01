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Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle...

Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle...
Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Spor
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Haberler ›› Spor ››Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle... - Spor
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