Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle...
Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi
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Kaynak: AA
Etiketler: Spor