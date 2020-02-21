Haberler » Güncel » Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi - Haber

Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, bir bölücü terör örgütü üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi.

21.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:54Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, bir bölücü terör örgütü üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sürdüğü belirtildi.
2006'da terör örgütüne katılan Haki kod adlı Adem Özdemir isimli teröristin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ikna çalışmalarıyla örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
Açıklamada sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiği vurgulandı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 21:29:53