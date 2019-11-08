Bu yıl "Mehmetçik Vakfı" yararına çalışacağız!

Günümüzde yaşanan olağanüstü olaylardan dernek olarak çok etkilendiklerini ve dernek arkadaşlarıyla bu kararı birlikte aldıklarını" dile getirdi.

Sabah kahvaltı organizasyonuna Türkan Sabancı, Semiramis Sekban, Balçiçek İlter, Özlem Cankurtaran, Şah Yaycı, Belgin Aksoy, Ergin Yıldırımakın' a Rıhtım Karaköy Lions Klubü Dernek Başkanı Şengül Akhan tarafından plaket takdimi yapıldı.

Büyük Kulüp' te gerçekleşen kahvaltıya Hülya Kalyoncu, Yasemin Gazanker, Zeynep Gezgin, Semiramis Sekban, Ergin Yıldırımakın, Şengül Akhan, Adile Tuncer, Jülide Tuna, Ayfer Gümrük, Neriman Alan, Serda Birand, Esra Yıldırımakın, Feride Türkalp, Nidam Löseraif, Özlem Kaya, Mine Baysal, Petek Atakol, Saadet Sun, Kadriye Olgar, Sonay Kaleli, Hesna Arıhan katıldı.